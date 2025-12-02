Espana agencias

PSOE-A replica a la Junta que "en Fiscalía hay cientos de denuncias" aún de afectadas por el "escándalo" de los cribados

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha subrayado este martes que "en la Fiscalía" sigue habiendo "cientos de denuncias" presentadas por mujeres afectadas por el "escándalo" derivado de los fallos detectados en el programa de cribados del cáncer de mama en la sanidad andaluza.

En rueda de prensa en el Parlamento, la diputada socialista ha venido así a replicar a la reacción del Gobierno andaluz del PP-A, que "ha salido muy eufórico" este martes a valorar que la Fiscalía Provincial de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por la asociación Amama, de mujeres con cáncer de mama, por la "supuesta desaparición" de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "al confirmar la integridad de los datos".

La representante del PSOE-A ha considerado, de entrada, "lamentable que en los tribunales se tenga que dirimir si se hace una custodia o no de los diagnósticos de los pacientes andaluces", porque eso evidencia, según ha opinado, "el nivel de deterioro que tiene la sanidad pública andaluza".

Dicho esto, ha aseverado que "van a faltar vidas a los andaluces, pero sobre todo a las andaluzas, para agradecerle a Amama y a los medios de comunicación que sacaran a la luz lo que estaba pasando en el sistema público andaluz" de salud, y que "destaparan el escándalo del cribado del cáncer de mama, porque lo que han hecho es salvar vidas", ha remarcado.

Además de subrayar que lo que ha archivado la Fiscalía tiene que ver "simplemente" con lo relativo a cuando "se cayó el sistema" informático, algo que, "por cierto, negaron desde el Gobierno andaluz" que hubiera ocurrido --ha apostillado--, Ángeles Férriz ha aseverado que la Junta "debe dejar ya la cacería contra estas mujeres" que han denunciado los fallos del cribado, y ha dicho que "hay que tener cuajo y muy poca decencia" para, desde la Junta, salir a pedir que desde la oposición se pida perdón a los profesionales sanitarios tras el referido archivo del Ministerio Público.

Frente a ello, la diputada socialista ha apuntado que "los profesionales del sistema sanitario público andaluz son víctimas del saqueo y el destrozo" que, en su opinión, ha llevado a cabo el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "de la sanidad pública", y ha incidido en criticar que el Ejecutivo andaluz "ha sido incapaz", por ahora, de contar qué ha pasado con el programa de detección precoz del cáncer de mama.

"PERDÓN DEBERÍA PEDIR LA JUNTA"

"A día de hoy todavía no sabemos qué ha pasado", ha subrayado Ángeles Férriz antes de agregar que "perdón debería estar pidiéndole el Gobierno" de la Junta "a las mujeres que han tenido que soportar un proceso dificilísimo, que tienen metástasis, que han perdido un pecho, los dos o la vida porque el sistema no les ha dado respuesta", y a "esas mujeres que denunciaron en 2021, en 2022, en 2023, en 2024, y que nadie les hizo ni caso".

"Perdón debería pedirle el Gobierno andaluz al resto de mujeres andaluzas por tenernos a todas con un nudo en el estómago porque hemos perdido la confianza en el sistema público", según ha continuado Ángeles Férriz, que ha culpado de ello al presidente de la Junta y a su gobierno "por llevar año tras año saqueando y destrozando el sistema público andaluz y, sobre todo, por ocultarlo y taparlo todo".

