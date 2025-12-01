Espana agencias

La Audiencia de Almería acepta la abstención "por amistad íntima" de la juez en el caso 'Mascarillas'

La Sección Segunda de la Audiencia de Almería ha acordado estimar "justificada" la causa de abstención por "amistad íntima" alegada por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, María Belén López, para apartarse de la investigación del conocido como caso 'Mascarillas', que indaga sobre presuntas 'mordidas' a través de contratos supuestamente irregulares en la Diputación de Almería, el cual pasará a manos de la titular de Instrucción 2, Clara Hernández.

Según ha informado el TSJA, la Audiencia apunta en su auto que la magistrada abstenida deberá dictar una resolución apartándose definitivamente del asunto y ordenando remitir las actuaciones al órgano que deba sustituirle, de manera que comunicará a las partes la citada abstención.

La titular se incorporó al juzgado después de recuperarse de una baja médica y tras las últimas decisiones adoptadas por el juez de adscripción territorial (JAT) Eduardo Martínez Gamero, quien ordenó el registro de la Diputación de Almería así como los domicilios del expresidente de la institución Javier Aureliano García así como del exvicepresidente segundo Fernando Giménez, además de domicilios y sedes de empresas, lo que desembocó en la detención de ambos así como la del exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez, su hijo y un funcionario de la Diputación.

Aunque la causa se suspendió, en el sentido de que la juez no puede acordar nada ni tomar ninguna decisión sobre la misma, se han continuado con las diligencias ordenadas por Martínez Gamero a partir del auto de entrada y registro que se ejecutó el pasado 18 de noviembre, en el que además se hacían varios requerimientos de información y se autorizaba el 'volcado' de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos.

La jueza, que se hizo con la instrucción de las diligencias después del traslado de la causa por parte de un juzgado de Barcelona que inició las pesquisas en 2022, se ha incorporado este martes a su puesto en el órgano judicial tras un periodo de baja médica. La misma, según varias fuentes jurídicas, mantiene lazos lejanos con el también expresidente del PP almeriense.

