El juez homologa el plan de reestructuración de la división de Energía de Soltec

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia ha homologado el plan de reestructuración para la división de Energía de Soltec, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo murciano firmó a principios de noviembre el plan de reestructuración para la división de Energía, lo que le ha permitido continuar con la ejecución del proceso ya iniciado en julio con la división Industrial, en el marco del conjunto de medidas diseñadas para reforzar la actividad del grupo.

Todos los acreedores cuyos créditos estaban afectados votaron a favor, lo que facilitó su aprobación judicial.

En este contexto, Soltec ha informado de que se encuentra negociando los últimos detalles de la documentación contractual correspondiente con el objetivo de implementar en los próximos días el contenido de ambos planes de reestructuración, en línea con los términos previstos en los mismos y, con ello, completar la reestructuración del grupo Soltec.

Asimismo, en virtud del citado auto, se establece, entre otros aspectos, "la extensión automática de los efectos del 'plan de reestructuración Energía' y de los documentos vinculados a dicho plan a las garantías personales y reales otorgadas por las entidades garantes no afectadas".

Además, se declara que los actos, operaciones y negocios jurídicos realizados en el marco del 'plan de reestructuración Energía', así como aquellos necesarios para su implementación, tendrán carácter "irrescindible".

ACUERDO PARA EL PLAN

A finales de julio, el grupo alcanzó un acuerdo para su plan de reestructuración para garantizar la viabilidad de su negocio en el corto y medio plazo, ya que, entre otras medidas, acordó reducir el importe de su deuda de aproximadamente 385 millones de euros a 255 millones de euros.

El elemento fundamental para alcanzar ese acuerdo fue conseguir la entrada del nuevo inversor DVC Partners, que suscribía un préstamo con Soltec de 30 millones de euros que será devuelto en acciones representativas de un 80% del capital, para lo que la compañía llevará a cabo una reducción y ampliación de capital simultánea.

El pasado 24 de septiembre, la firma anunció que había conseguido la homologación judicial a su plan de reestructuración, lo que suponía su salida del preconcurso de acreedores al que se acogió en septiembre de 2024 para abordar las negociaciones con las entidades financieras.

El plan recibió anteriormente luz verde por parte de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, aceptando la reducción y el posterior aumento simultáneo del capital mediante la emisión de más de 365.000 nuevas acciones ordinarias.

Soltec registró unas pérdidas netas consolidadas de 21,8 millones de euros en los primeros seis meses de 2025, lo que supone un descenso del 82,7% respecto a los 'números rojos' obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando se situaron en los 125,9 millones de euros, en ese contexto marcado por la homologación de su plan de reestructuración.

A pesar de que el beneficio neto obtenido por la empresa fue negativo en casi 22 millones de euros, eliminando el impacto de los posibles riesgos operacionales identificados y los costes de reestructuración derivados de la situación del grupo, las pérdidas serían de 4,4 millones de euros, lo cual supondría una reducción de más del 95%.