Espana agencias

Díez Antxustegi (PNV): "La culpa de que el PP sea incapaz de llegar al gobierno la tiene el PP, no la tiene el PNV",

Guardar

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha dicho sentir "vergüenza" ante la protesta contra el Gobierno de este domingo en Madrid y ha añadido que "la culpa de que el PP sea incapaz de llegar al gobierno la tiene el PP, no la tiene el PNV", contra quien "está permanentemente".

Díez Antxustegi ha lamentado "el circo que algunos intentan montar permanentemente", abogando por "elevar el nivel" de la política. A su entender, el PP tiene "un único objetivo, que es llevar a Feijóo a Moncloa y le da igual cómo" y, en este sentido, los populares vascos no tienen "proyecto para Euskadi", sino "una misión para Génova".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el parlamentario del PNV ha criticado "el circo que algunos están intentando montar permanentemente" y ha asegurado que, al ver "algunas imágenes de lo que había ocurrido" en la concentración convocada por el PP este domingo, sintió "vergüenza" de dedicarse "a lo mismo que se dedica esta gente".

En este sentido, ha asegurado de que "hacer este tipo de manifestaciones que son para la galería, para el show, para insultar, resta mucha credibilidad a la política en su conjunto", y ha apelado a "elevar un poco el nivel de la política" y debatir sobre "las cosas que le importan a la gente". "Y tendremos posiciones distintas. Pero lo que no podemos permitir es el circo permanente este que se tiene en Madrid y que algunos quieren incluso traer aquí, porque la gente no está a eso", ha insistido.

ADVERTENCIA A QUIENES SOSTIENEN QUE "TODO ES ETA"

Preguntado por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que aseguró que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" mientras "sostiene" a Pedro Sánchez, Díez Antxustegi ha advertido a quienes sostienen que "todo es ETA" o que "todo es fascismo" de que "ETA y fascismo servirán para las tertulias y para otras cosas" pero no "para arreglar el día a día de la gente".

El portavoz jeltzale cree que hay "una frustración muy grande" en el Partido Popular, que ve que, "incluso con uno de los gobiernos más débiles de la democracia, incluso con un gobierno acechado por la corrupción, incluso con un gobierno con numerosos escándalos día tras día, son incapaces de generar una alternativa y de llegar al gobierno".

Según ha precisado, "la culpa de que el PP sea incapaz de llegar al gobierno la tiene el PP, no la tiene el PNV", contra quien "está permanentemente".

Para Díez Antxustegi, "el Partido Popular que manda, el de Madrid, en este momento tiene un único objetivo, que es llevar a Feijóo a la Moncloa. Y le da igual cómo hacerlo".

En esta línea, ha considerado que el Partido Popular "en Euskadi está representando un proyecto de Madrid" y no tiene "en este momento proyecto para Euskadi", sino "una misión para Génova".

De este modo, ha señalado que, en la negociación de los presupuestos vascos, ha habido grupos que "no han querido aportar" y en el caso del PP "no le dejan en Madrid". "Si en Génova no te dejan pactar con el PNV, porque están permanentemente metiéndose con el PNV, aquí están atados de pies y manos y no pueden negociar", ha agregado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La aduana de Melilla sigue sin operar once meses después del anuncio oficial de su reapertura

Empresarios y autoridades locales acusan parálisis total en el paso de mercancías entre Melilla y Marruecos y exigen soluciones, mientras el gobierno central defiende avances de normalización antes de la cumbre bilateral clave entre ambos países en Madrid

La aduana de Melilla sigue

Compromís admite que Pradas pueda "mentir", pero avisa que no se puede señalar a Mazón como "único culpable"

Compromís admite que Pradas pueda

Los ingresos de las empresas de armas crecen un 5,9% en 2024 y alcanzan la cifra récord de 679.000 millones de dólares

Los ingresos de las empresas

Torres asegura que Sánchez seguirá en Moncloa porque tiene un mandato de mayoría parlamentaria

Torres asegura que Sánchez seguirá

Diputado de Sumar pide a Sánchez que "espabile" y dé más explicaciones sobre Ábalos: "Se nos puede acabar la paciencia"

Diputado de Sumar pide a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elisa Mouliaá pide tres años

Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel y una indemnización a Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual

Cuidado con el claxon: cuándo y dónde está permitido el uso del pitido

Desarticulada la célula española de ‘The Base’, un grupo neonazi que busca colapsar las instituciones mediante ataques terroristas selectivos

La Justicia confirma el desahucio de una víctima de violencia de género después de que su pareja renunciara al contrato por una orden de alejamiento

Entrevista con José Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción: “La solución que se ha dado hasta ahora con el hachís no está dando resultado”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 1 de diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El FC Barcelona no está

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou