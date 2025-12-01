Díez Antxustegi (PNV): "La culpa de que el PP sea incapaz de llegar al gobierno la tiene el PP, no la tiene el PNV",

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha dicho sentir "vergüenza" ante la protesta contra el Gobierno de este domingo en Madrid y ha añadido que "la culpa de que el PP sea incapaz de llegar al gobierno la tiene el PP, no la tiene el PNV", contra quien "está permanentemente".

Díez Antxustegi ha lamentado "el circo que algunos intentan montar permanentemente", abogando por "elevar el nivel" de la política. A su entender, el PP tiene "un único objetivo, que es llevar a Feijóo a Moncloa y le da igual cómo" y, en este sentido, los populares vascos no tienen "proyecto para Euskadi", sino "una misión para Génova".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el parlamentario del PNV ha criticado "el circo que algunos están intentando montar permanentemente" y ha asegurado que, al ver "algunas imágenes de lo que había ocurrido" en la concentración convocada por el PP este domingo, sintió "vergüenza" de dedicarse "a lo mismo que se dedica esta gente".

En este sentido, ha asegurado de que "hacer este tipo de manifestaciones que son para la galería, para el show, para insultar, resta mucha credibilidad a la política en su conjunto", y ha apelado a "elevar un poco el nivel de la política" y debatir sobre "las cosas que le importan a la gente". "Y tendremos posiciones distintas. Pero lo que no podemos permitir es el circo permanente este que se tiene en Madrid y que algunos quieren incluso traer aquí, porque la gente no está a eso", ha insistido.

ADVERTENCIA A QUIENES SOSTIENEN QUE "TODO ES ETA"

Preguntado por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que aseguró que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" mientras "sostiene" a Pedro Sánchez, Díez Antxustegi ha advertido a quienes sostienen que "todo es ETA" o que "todo es fascismo" de que "ETA y fascismo servirán para las tertulias y para otras cosas" pero no "para arreglar el día a día de la gente".

El portavoz jeltzale cree que hay "una frustración muy grande" en el Partido Popular, que ve que, "incluso con uno de los gobiernos más débiles de la democracia, incluso con un gobierno acechado por la corrupción, incluso con un gobierno con numerosos escándalos día tras día, son incapaces de generar una alternativa y de llegar al gobierno".

Según ha precisado, "la culpa de que el PP sea incapaz de llegar al gobierno la tiene el PP, no la tiene el PNV", contra quien "está permanentemente".

Para Díez Antxustegi, "el Partido Popular que manda, el de Madrid, en este momento tiene un único objetivo, que es llevar a Feijóo a la Moncloa. Y le da igual cómo hacerlo".

En esta línea, ha considerado que el Partido Popular "en Euskadi está representando un proyecto de Madrid" y no tiene "en este momento proyecto para Euskadi", sino "una misión para Génova".

De este modo, ha señalado que, en la negociación de los presupuestos vascos, ha habido grupos que "no han querido aportar" y en el caso del PP "no le dejan en Madrid". "Si en Génova no te dejan pactar con el PNV, porque están permanentemente metiéndose con el PNV, aquí están atados de pies y manos y no pueden negociar", ha agregado.