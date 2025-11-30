Espana agencias

Un detenido en una protesta ante la sede "corrupta" del PSOE en Madrid, que reúne a 400 personas contra el Gobierno

Alrededor de 400 personas han acudido este domingo a la llamada del movimiento juvenil Revuelta para protestar contra el Gobierno y contra Pedro Sánchez, según ha informado Delegación de Gobierno a Europa Press, que ha confirmado la detención de una persona.

La concentración ha tenido lugar frente a la sede del PSOE en Madrid, bajo el lema 'Todos contra una organización criminal', y ha concluido tras una hora.

Los asistentes han proferido insultos al presidente del Gobierno y han coreado el cántico "Pedro Sánchez a prisión". Además, han acudido con carteles que decían 'Consumado el golpe, estalla la revuelta' o 'Revuelta frente a la organización criminal'.

Asimismo han desplegado una pancarta con la imagen de Sánchez y de su mujer Begoña Gómez, bajo la palabra 'culpables', u otra con la cara de Sánchez y la acusación de 'Corrupto'. Algunos de los participantes han acudido con banderas preconstitucionales o con billetes falsos de 500 euros y la imagen de Sánchez

También se ha increpado a la prensa o a la Policía con gritos de 'Prensa Española, manipuladora'. En la protesta no ha habido presencia política, salvo por la asistencia de Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz parlamentario de Vox en el Congreso, que también ha acudido a la protesta del PP en el Templo de Debod de Madrid.

La concentración se ha organizado a través de las redes sociales, desde donde se ha llamado a participar ante una sede "corrupta, criminal y antiespañola", en alusión a la del PSOE. Los asistentes se han concentrado en la esquina de la calle Ferraz con Marqués de Urquijo.

La protesta ha tenido lugar pese a ser un acto no autorizado. La Policía Nacional ha restringido el tránsito de viandantes por la calle Ferraz desde las primeras horas de este domingo la mañana y después han cortado el tráfico.

