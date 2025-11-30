Espana agencias

Sumar afea al PP su "hipocresía" al organizar una concentración contra la corrupción

La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha afeado la "hipocresía" del PP al organizar una concentración para protestar contra "la corrupción" que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez este domingo en Madrid, a la que han acudido unas 80.000 personas --40.000 según Delegación del Gobierno--.

"Ni una sola lección de anticorrupción del partido de los Montoro, de los Rato o de los Bárcenas", ha escrito Hernández en una publicación la red social Bluesky, donde también ha recordado que cuando su partido llevó una oficina anticorrupción al Congreso en septiembre de este año, el PP votó en contra. "Con su apoyo habría salido adelante. ¡Son unos verdaderos hipócritas!", ha insistido la coordinadora.

Además, ha criticado que el PP no sale a la calle "para reivindicar el derecho constitucional a la vivienda, la reducción de la jornada laboral o el fin del genocidio en Palestina", sino con el "único objetivo de hacer caer al Gobierno" sin importar el motivo.

"El PP es el partido de las élites, de los señoritos y de los oligarcas. El partido de la Gürtel, de la Púnica o de la Lezo. El partido que se jactaba de controlar el Tribunal Supremo por la puerta de atrás o que ha protegido a Mazón durante más de un año con más de 200 muertos a sus espaldas", ha subrayado Hernández en su publicación.

Asimismo, Sumar ha compartido dos publicaciones en la misma red social en las que apoyan las palabras de la coordinadora. "Si quieren combatir la corrupción, que apoyen nuestra oficina anticorrupción en el Congreso. No olvidamos", han añadido desde la cuenta oficial del partido.

