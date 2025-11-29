Espana agencias

La manifestación 'Mazón a presó' exige "memoria y reparación" por la dana: "No pararemos hasta saber la verdad"

Guardar

La manifestación con el lema 'Mazón a presó', convocada por más de 200 entidades sociales, recorre este sábado las calles del centro de la ciudad de Valencia para reclamar que el expresidente deje su acta de diputado y se someta a la justicia y que haya por parte del Consell y los altos cargos que cometieron "negligencias continuas" un "reconocimiento de responsabilidades" por la tragedia de la dana que costó la vida a 229 personas. "No pararemos hasta que consigamos saber la verdad".

Así lo han puesto de relieve las portavoces de las principales asociaciones de víctimas en declaraciones a los medios antes de iniciarse la protesta, que ha partido poco después de las seis de la tarde de la confluencia de las calles de las Barcas y Poeta Querol y concluirá en la Porta de la Mar con la lectura del manifiesto.

Los manifestantes marchan tras una pancarta principal con el lema 'Mazón a presó' y portan otras en las que se leen mensajes como 'Consell dimisión', 'Menos mentiras y más justicia', 'No son muertos son asesinatos' o 'Ni izquierdas ni derechas, queremos un gobierno que nos proteja'. La manifestación, con representantes de las asociaciones de damnificados a la cabeza, ha echado a andar entre aplausos y la moixeranga.

Preguntada por qué ha cambiado con la salida de Mazón como jefe del Consell, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana, Rosa Álvarez, ha remarcado que "él ya no está como presidente, pero sigue como diputado autonómico, manteniendo el acta y es muy curioso que no quiera acudir a la justicia ordinaria perdiendo así una oportunidad, jugándosela toda una, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana". "¿Por qué solamente quiere quedarse con una oportunidad y, en el caso de perder, tener que ir a un recurso de casación, que es complicado? Eso a nuestra asociación nos da mucho que pensar", ha planteado.

Igualmente, ha recordado que, de momento se mantiene el mismo Consell y ha emplazado a ver los posibles cambios que introduzca el nuevo 'president', Juanfran Pérez Llorca.

En este punto, le ha advertido de que mantener al portavoz del PP en Les Corts, Nando Pastor, "no es ningún puente de diálogo porque fue la persona que el día que Mazón acudió voluntariamente, como no podía ser de otro modo, porque fue una comisión (de investigación) ad hoc creada para él, en Les Corts, nos dijo víctimas 'víctimas VIP y con derecho a roce real'". "No pudo ser más pornográfico, no pudo ser más miserable y eso no lo vamos a olvidar jamás", ha incidido.

Álvarez reconoce que "las formas" de Pérez Llorca son "muchísimo mejores y no es chulesco y prepotente como el anterior" --Carlos Mazón. "Ahora esperemos que esa letra que el otro día nos dijo suene mejor, lo que pasa es que de mano de quien va es complicado", ha dicho la portavoz de las víctimas, que ha reiterado al nuevo dirigente que no aceptarán "brindis al sol".

Por su parte, su parte, la portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha aseverado que hay que continuar con la movilización en la calle porque "no se han asumido todas las responsabilidades" y lo que exigen es que Mazón "deje el acta de diputado y vaya directamente al juzgado". En la misma línea, Toñi García, que perdió a su hija y marido en la barrancada, ha manifestado: "Aquí estaremos hasta que consigamos saber la verdad que vamos conociendo con cuentagotas. Siguen mintiendo, queremos la verdad, justicia y reparación para todos nuestros fallecidos".

Y también Noelia Pascual, portavoz de la Asociación de Damnificados Horta Sud, ha recalcado que seguirán "acompañando a los familiares de los fallecidos y estar al lado de los supervivientes en esta carrera de fondo tan dura, pidiendo justicia y reconstrucción. "No pararemos hasta que consigamos saber la verdad, Mazón acabe en prisión y el Consell dimita ante las negligencias continuas", ha zanjado.

((Habrá ampliación))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España llama a la calma y al diálogo tras el golpe de Estado en Guinea Bissau

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha mostrado inquietud por la inestabilidad en Guinea Bissau, destaca la importancia del respeto institucional y anuncia seguimiento de la situación de ciudadanos españoles mientras se evalúa la reactivación de vuelos en el país africano

España llama a la calma

El Senado recibe a más 8.800 visitantes durante sus dos días de puertas abiertas

El Senado recibe a más

Feijóo convoca una concentración contra el Gobierno este domingo en Madrid tras ingresar Ábalos en prisión

El líder del principal partido opositor llama a la movilización ciudadana para exigir responsabilidades tras el envío a prisión de un diputado nacional en activo, en medio de acusaciones de corrupción que salpican al Ejecutivo y su entorno político

Feijóo convoca una concentración contra

Ferraz carga contra el nombramiento de Pérez Llorca "impuesto por Vox y aceptado por Feijóo"

El Partido Socialista denuncia que la designación del nuevo jefe autonómico defiende propuestas prácticamente idénticas a las de Vox, critican la actitud del líder del Partido Popular y acusan de falta de autonomía en la toma de decisiones

Ferraz carga contra el nombramiento

Iglesias afirma que es "devastador" para Sánchez ver a Ábalos ingresar en prisión al igual que pasó con Cerdán

Pablo Iglesias considera que los recientes encarcelamientos por corrupción suponen un golpe duro para Pedro Sánchez, quien afronta el descrédito de la gestión socialista tras la prisión de dos antiguos colaboradores muy cercanos dentro del partido

Iglesias afirma que es "devastador"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional

Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

Investigan por “posible suicidio” la muerte de dos chicas adolescentes de 15 y 16 años en un parque en el centro de Jaén

Feijóo pide elecciones y no moción de censura, pero la llave a Moncloa sigue siendo seducir a Junts: “¿Hay algo más democrático que poder votar?"

Cuánto les cuesta a los españoles pagar los días de Koldo y Ábalos en la cárcel de Soto del Real: un abogado echa cuentas y le salen 2.050 euros al mes

ECONOMÍA

Ya pasó con el tabaco,

Ya pasó con el tabaco, pero las terrazas nunca pierden: los beneficios crecen pese a que los bares alerten de pérdidas por el veto al alcohol

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 29 noviembre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 29 noviembre

Precio de la luz en España este 30 de noviembre

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions