Fúster (Vox) tacha la manifestación convocada por Feijóo como "una burla": "Nosotros protestamos todos los días"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha tachado este sábado la manifestación convocada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para este domingo en Madrid, como "una burla", al tiempo que ha afirmado que su partido protesta todos los días contra lo que ha denominado "mafia".

"No iremos a esa concentración para protestar contra la mafia porque nosotros, primero, protestamos todos los días, pero actuamos", ha indicado en declaraciones a los medios, para agregar que las políticas de Vox son "de persecución permanente de la mafia".

En este sentido, ha ejemplificado que el partido liderado por Santiago Abascal no va a una concentración para decir que está "en contra la mafia y tres días después nos reunimos con uno de sus lugartenientes, como es el señor Page".

"Esto es una burla y nosotros estamos cansados de burlas, ha indicado, para agregar que Vox, como ya ha dicho Abascal, se pondrán de acuerdo con el PP "un segundo después de que rompan todos sus pactos con el PSOE".

EL "PASTELEO" EN C-LM

En este punto se ha referido a Castilla-La Mancha para afirmar que hay "un pasteleo" entre el PSOE y el PP respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía, que ha calificado como "una vergüenza", para poner como ejemplo la Comunidad Autónoma de políticas "erradas" del bipartidismo.

"Hace muy pocos días vimos como PP y PSOE se ponían de acuerdo en una reforma del estatuto que va a hacer que los castellanosmanchegos se gasten 17 millones de euros como mínimo para que haya más políticos", ha dicho, lametando a su vez que esto ocurra ante la falta de médicos en la región, ante el hecho de que las familias estén "haciendo malabares" para llegar a fin de mes o ante un campo "destrozado" y "abandonado" por "la competencia desleal" de la agenda verde.

Ante ello, ha afirmado que Vox no cambia de principios. "Nosotros no pasteleamos con las políticas verdes, con las políticas que arruinen la vida de la gente, ni las políticas que les destrocen el bolsillo. Nosotros vamos a mantener los principios intactos aquí y en toda España".

Por eso, ha terminado sosteniendo que no hay otra región como Castilla-La Mancha que "sufra tanto el desastre y el desgaste de las políticas del bipartidismo, que el PSOE lleva aplicando tantos años y que el PP no combate, sino que pastelea".

A este acto han acudido también el presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Moreno, y el diputado provincial del partido, Daniel Arias.

