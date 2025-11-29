Espana agencias

Feijóo promete un "gran alivio fiscal" a las familias y autónomos con rebajas en impuestos y más vivienda

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comprometido un "gran alivio fiscal" a las familias españolas a través de una serie de medidas económicas que contemplan reducir los impuestos municipales, impulsar la construcción de viviendas con menos trámites y reducciones en impuestos para los autónomos.

En concreto, se ha comprometido a bajar hasta un 50% el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de los autónomos, y a facilitar el emprendimiento con un plan de cuota cero municipal para bonificar las tasas e impuestos durante los dos primeros años de actividad.

Se trata de medidas que el líder nacional de los 'populares' ha anunciado este sábado en el marco de su intervención en un acto de partido celebrado en el Fórum Evolución de Burgos, donde ha trasladado su "compromiso claro" con los ciudadanos españoles, porque "no es justo saquear a los que menos tienen".

"No hace falta más impuestos. Lo que hace falta es que no haya un gobierno incompetente que con nuestro dinero lo hace peor que nunca", ha asegurado el líder 'popular', que ha señalado que "lo que hace falta es gastar bien, gobernar bien, no robar y dejar a la gente vivir en paz y en libertad".

En materia de vivienda, Feijóo ha apuntado la necesidad de construir, aumentar la oferta para cubrir la demanda del mercado, todo ello para que deje de subir el precio de la vivienda. "Muchos de nuestros ayuntamientos ya están tomando medidas en esta dirección desde la anterior declaración de Zaragoza", ha explicado.

Por ello, los 'populares' han querido dar este sábado un "paso más" en este acuerdo de vivienda y se han comprometido a un 'fast track para licencias de obra en menos de 90 días, es decir, "licencias expres con menos burocracia para simplificar tramitaciones y modificaciones puntuales de los planes generales para vivienda".

También se reclama al Gobierno la modificación de la regla de gasto para que el superávit de cada Ayuntamiento se pueda invertir en vivienda y facilitar la vivienda a la gente.

"En definitiva, queremos que la gente pueda construir una vida y para eso hay que construir una vivienda y este es el compromiso del PP", ha remarcado.

SEGURIDAD

El tercer compromiso que ha anunciado el líder nacional del PP se centra en la seguridad de las personas, un punto en el que ha detallado que más del 60 por ciento de las ciudades gobernadas por el Partido Popular han incrementado la Policía Municipal.

"Hace falta orden fuera y dentro de nuestras fronteras. No se puede mirar hacia otro lado, porque el descontrol compromete la seguridad de los ciudadanos de nuestro país, de los españoles y también de los inmigrantes que están aquí conviviendo y respetando la ley", ha apostillado.

Por eso, desde los ayuntamientos se plantea la "tolerancia cero con el fraude del padrón, la integración exigente y más coordinación entre la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil, especialmente en los casos de multirreincidencia".

Por último, también ha hecho énfasis en la "expulsión inmediata por delitos graves o reincidentes". "El que delinca a la cárcel, si es español en España y si es extranjero en su país", ha concluido.

