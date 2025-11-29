Espana agencias

El Senado recibe a más 8.800 visitantes durante sus dos días de puertas abiertas

Guardar

El Senado ha recibido a 8.893 visitantes en las XXVIII Jornadas de Puertas Abiertas que se han celebrado este viernes y sábado. Durante el primer día, visitaron la Cámara Alta un total de 3.968 personas y 4.925 lo han hecho este sábado. Según fuentes de la institución, se ha superado la suma de los dos días de visitas de 2024, cuando se registraron 3.478 visitantes.

Las Jornadas de Puertas Abiertas fueron inauguradas el viernes por el presidente del Senado, Pedro Rollán, quien abrió la conocida como 'Puerta del Rey', reservada solo para ocasiones especiales. Ante ella estaban aguardando una larga fila de visitantes que llevaban esperando desde las 06.30 horas a las puertas del Senado.

Rollán ha sido el encargado de inaugurar la jornada con un discurso en el Antiguo Salón de Plenos, donde ha recibido al primer grupo, que ocupaba los asientos de la Cámara como lo hicieron en su momento los senadores.

"Señorías", ha voceado desde la tribuna, para después ironizar que esta nominación "es correcta": "Ustedes son señores y señoras". En su discurso, ha agradecido a los asistentes su visita y les ha animado a hacer fotografías y vídeos y compartirlas para ser los "embajadores" de la Cámara Alta.

El presidente estuvo acompañado por la vicepresidenta segunda de la Cámara, Concha Andreu, el senador y portavoz adjunto del PSOE Alfonso Gil y el director de Relaciones Institucionales del Senado, Pablo Javier Pendás.

Los ciudadanos que han acudido a estas jornadas han visitado espacios históricos de la institución, como su biblioteca de estilo neogótico --inspirada en el Parlamento inglés-- o el trono de Isabel II, así como otros rincones.

El recorrido muestra por primera vez las lápidas que el Senado ha recuperado con los nombres de los cuatro primeros presidentes de las Cortes de Cádiz: Ramón Lázaro de Dou, Benito Ramón Hermida, José Miguel Gordoa y Diego Muñoz Torrero.

Por otra parte, uno de los reclamos principales de la exposición del Senado es el trono de la época de la reina Isabel II, y que también fue utilizado por los monarcas Amadeo de Saboya, Alfonso XII, Alfonso XII y el dictador Francisco Franco.

En esta edición se han optado por pantallas explicando la historia y características de cada una de las salas, en las que los visitantes podían profundizar escaneando un código QR.

