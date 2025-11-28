Espana agencias

El Senado recibe a más de 3.900 visitantes en el primer día de puertas abiertas y supera ya a la edición pasada

El Senado ha anunciado que en el primero de los dos días de la XXVIII Jornadas de Puertas Abiertas han visitado la Cámara Alta un total de 3.968 personas, una cifra que, según fuentes de la institución, ya ha superado la suma de los dos días de visitas de 2024, cuando se registraron 3.478 visitantes.

La primera jornada de puertas abiertas de este viernes --la segunda será de forma ininterrumpida este sábado de 10 a 19 horas-- ha sido inaugurada por el presidente del Senado, Pedro Rollán, quien ha abierto a las 10.00 horas la conocida como 'Puerta del Rey', reservada solo para ocasiones especiales. Ante ella estaban aguardando una larga fila de visitantes que han comenzado a llegar a las 06.30 horas.

El presidente del Senado ha sido el encargado de inaugurar la jornada con un discurso en el Antiguo Salón de Plenos, donde ha recibido al primer grupo, que ocupaba los asientos de la Cámara como lo hicieron en su momento los senadores.

"Señorías", ha voceado desde la tribuna, para después ironizar que esta nominación "es correcta": "Ustedes son señores y señoras". En su discurso, ha agradecido a los asistentes su visita y les ha animado a hacer fotografías y vídeos y compartirlas para ser los "embajadores" de la Cámara Alta.

Rollán ha estado acompañado por la vicepresidenta segunda de la Cámara, Concha Andreu, el senador y portavoz adjunto del PSOE Alfonso Gil y el director de Relaciones Institucionales del Senado, Pablo Javier Pendás.

Los ciudadanos de esta primera jornada han visitado espacios históricos de la institución, como su biblioteca de estilo neogótico --inspirada en el Parlamento inglés-- o el trono de Isabel II, así como otros rincones.

El recorrido muestra por primera vez las lápidas que el Senado ha recuperado con los nombres de los cuatro primeros presidentes de las Cortes de Cádiz: Ramón Lázaro de Dou, Benito Ramón Hermida, José Miguel Gordoa y Diego Muñoz Torrero.

Por otra parte, uno de los reclamos principales de la exposición del Senado es el trono de la época de la reina Isabel II, y que también fue utilizado por los monarcas Amadeo de Saboya, Alfonso XII, Alfonso XII y el dictador Francisco Franco.

En esta edición se han optado por pantallas explicando la historia y características de cada una de las salas, en las que los visitantes podían profundizar escaneando un código QR.

Los ciudadanos tendrán la posibilidad de visitar el Senado también este sábado de 10 a 19 horas, siendo la primera vez en las veintiocho ediciones que la Cámara Alta abre sus puertas a los visitantes un sábado.

Para participar es necesario presentar DNI, pasaporte o tarjeta de residencia, y las instalaciones están adaptadas para ser accesibles mediante rampas. No es necesario inscribirse previamente.

