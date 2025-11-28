El PP asegura tras la investidura de Pérez Llorca que tiene "líneas rojas" y que son "totalmente distintos" a Vox

El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha defendido que los de Alberto Núñez Feijóo tienen "líneas rojas" y que su partido y Vox son "totalmente distintos". Lo ha dicho después de que este jueves Juanfran Pérez Llorca fuera investido como presidente de la Comunidad Valenciana tras meter en su programa las exigencias de los de Santiago Abascal.

Preguntado en una entrevista en 'Las Mañanas' de RNE sobre si el PP teme que este acuerdo de investidura en la Comunidad Valenciana les penalice electoralmente, como ocurrió con el pacto sellado con Vox en 2024, Bendodo ha recordado la "situación muy complicada" vivida en Valencia y que eso ha llevado a llegar a acuerdos.

"También le quiero decir que nosotros tenemos líneas rojas. Vox y el PP son partidos totalmente distintos. Podemos coincidir en algunas cosas y en otras no. Ahora nuestras líneas rojas, evidentemente, nunca las vamos a pasar", ha sostenido tras celebrar que se hayan "resuelto" las dificultades y se haya "pasado página" con un nuevo 'president'.

Sobre cuáles son en concreto esas "líneas rojas", Bendodo ha puesto como ejemplo el Estado de las autonomías: "Somos un partido que defiende el Estado de las Autonomías. Vox no". También ha citado la inmigración, que el PP defiende cuando es "regular y legal", con deportaciones cuando delinquen o vienen a España de manera irregular, mientras que los de Abascal quiere expulsarlos a "todos".

"Hay mucha diferencia entre el Partido Popular y Vox. Por un punto de vista de la moderación y del entendimiento y la concordia", ha proseguido en su explicación, añadiendo que el PP es "un partido reconocible" y "constitucional", si bien "eso no significa" que los 'populares' tengan la "obligación" de "hablar y pactar con casi todos", excepto Bildu.

Las declaraciones de Bendodo tienen lugar después de que este jueves Pérez Llorca fuera investido 'president' de la Generalitat con los votos a favor de Vox, tras rechazar el Pacto Verde Europeo, comprometerse a un plan de devolución de menores migrantes no acompañados, o a aceptar la "libertad educativa", entre otros asuntos.

GUARDIOLA, A POR "UNA MAYORÍA SUFICIENTE"

Cuestionado por la posibilidad de que en Extremadura, que celebra elecciones el próximo 21 de diciembre, se repitan estas concesiones del PP a los de Abascal, Bendodo se ha limitado a decir que María Guardiola tiene ante sí "una muy buena oportunidad".

Bajo su punto de vista, en estos comicios el PP podría repetir lo que "pasó en Andalucía", donde "después de muchos años de socialismo se consiguió el cambio" y después se logró "una mayoría suficiente para gobernar".

"Yo espero que eso se produzca también en Extremadura", ha concluido el vicesecretario 'popular', expresando su deseo de que Guardiola pueda conseguir una mayoría absoluta en su comunidad como ya lo hizo Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de 2023.