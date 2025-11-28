Espana agencias

El PP asegura tras la investidura de Pérez Llorca que tiene "líneas rojas" y que son "totalmente distintos" a Vox

Guardar

El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha defendido que los de Alberto Núñez Feijóo tienen "líneas rojas" y que su partido y Vox son "totalmente distintos". Lo ha dicho después de que este jueves Juanfran Pérez Llorca fuera investido como presidente de la Comunidad Valenciana tras meter en su programa las exigencias de los de Santiago Abascal.

Preguntado en una entrevista en 'Las Mañanas' de RNE sobre si el PP teme que este acuerdo de investidura en la Comunidad Valenciana les penalice electoralmente, como ocurrió con el pacto sellado con Vox en 2024, Bendodo ha recordado la "situación muy complicada" vivida en Valencia y que eso ha llevado a llegar a acuerdos.

"También le quiero decir que nosotros tenemos líneas rojas. Vox y el PP son partidos totalmente distintos. Podemos coincidir en algunas cosas y en otras no. Ahora nuestras líneas rojas, evidentemente, nunca las vamos a pasar", ha sostenido tras celebrar que se hayan "resuelto" las dificultades y se haya "pasado página" con un nuevo 'president'.

Sobre cuáles son en concreto esas "líneas rojas", Bendodo ha puesto como ejemplo el Estado de las autonomías: "Somos un partido que defiende el Estado de las Autonomías. Vox no". También ha citado la inmigración, que el PP defiende cuando es "regular y legal", con deportaciones cuando delinquen o vienen a España de manera irregular, mientras que los de Abascal quiere expulsarlos a "todos".

"Hay mucha diferencia entre el Partido Popular y Vox. Por un punto de vista de la moderación y del entendimiento y la concordia", ha proseguido en su explicación, añadiendo que el PP es "un partido reconocible" y "constitucional", si bien "eso no significa" que los 'populares' tengan la "obligación" de "hablar y pactar con casi todos", excepto Bildu.

Las declaraciones de Bendodo tienen lugar después de que este jueves Pérez Llorca fuera investido 'president' de la Generalitat con los votos a favor de Vox, tras rechazar el Pacto Verde Europeo, comprometerse a un plan de devolución de menores migrantes no acompañados, o a aceptar la "libertad educativa", entre otros asuntos.

GUARDIOLA, A POR "UNA MAYORÍA SUFICIENTE"

Cuestionado por la posibilidad de que en Extremadura, que celebra elecciones el próximo 21 de diciembre, se repitan estas concesiones del PP a los de Abascal, Bendodo se ha limitado a decir que María Guardiola tiene ante sí "una muy buena oportunidad".

Bajo su punto de vista, en estos comicios el PP podría repetir lo que "pasó en Andalucía", donde "después de muchos años de socialismo se consiguió el cambio" y después se logró "una mayoría suficiente para gobernar".

"Yo espero que eso se produzca también en Extremadura", ha concluido el vicesecretario 'popular', expresando su deseo de que Guardiola pueda conseguir una mayoría absoluta en su comunidad como ya lo hizo Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de 2023.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fiscalía y acusación piden prisión para el principal sospechoso de la muerte de Helena Jubany

Fiscalía y acusación piden prisión

Confirman la condena a 15 años de prisión a un hombre por violar a su hija de 12 años en Mallorca

Confirman la condena a 15

Piden 20 años de cárcel para un joven de 25 años por asfixiar hasta la muerte a su novia en Alcalá (Madrid)

Piden 20 años de cárcel

La exviceconsejera de Salud comparecerá el 20 de enero como testigo sobre la contratación de emergencia del SAS

La exviceconsejera de Salud comparecerá

A prisión tres miembros de una red criminal que desviaba fondos estafados con identidades falsas

A prisión tres miembros de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenidos en Tenerife dos fugitivos

Detenidos en Tenerife dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia: suman 60 años de condena

Francia y Alemania presionan a las empresas del caza europeo que preparan con España: condenadas a entenderse tras recibir una fecha límite

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por desfalco) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las pensiones contibutivas subirán un 2,7% en 2026 y los jubilados cobrarán 572 euros más de media

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 28 de noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions