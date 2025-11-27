Espana agencias

Ferraz carga contra el nombramiento de Pérez Llorca "impuesto por Vox y aceptado por Feijóo"

Guardar

El PSOE ha criticado la elección de Juanfran Pérez Llorca (PP) como nuevo presidente de la Comunidad Valenciana y considera que se trata de un candidato impuesto por Vox y asumido por el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

"Ha aceptado sin rechistar al candidato impuesto por Vox, renunciando a cualquier atisbo de autonomía política. Feijóo no lidera: se pliega", indican desde Ferraz después de que Pérez Llorca haya sido investido nuevo presidente autonómico con el apoyo de la formación de Santiago Abascal.

Para los socialistas Abascal está "encantado" con el nuevo presidente porque, a su juicio, su discurso ha sido una copia "punto por punto" de la agenda de Vox.

En ese sentido denuncian que su discurso de investidura ha estado trufado de "negacionismo climático, ataques al Pacto Verde, señalamiento de personas migrantes, rechazo a los menores no acompañados, exigencias hidráulicas y discurso de "ley y orden".

Consideran por tanto que no existe renovación tras la salida del ya expresidente Carlos Mazón y este es un acuerdo de "continuidad" y "rendición" a Vox y definen a Pérez Llorca como "el candidato impuesto por Vox y aceptado por Feijóo". "Del Mazón 1 al Mazón 2. De la indignidad a la sumisión", han lanzado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo convoca una concentración contra el Gobierno este domingo en Madrid tras ingresar Ábalos en prisión

Feijóo convoca una concentración contra

Ana Redondo, sobre la entrada en prisión de Ábalos: "Que la Justicia actúe"

Ana Redondo, sobre la entrada

Gobierno Vasco entrega restos de víctimas de la prisión de Orduña a sus familias de Ciudad Real

Gobierno Vasco entrega restos de

Iglesias afirma que es "devastador" para Sánchez ver a Ábalos ingresar en prisión al igual que pasó con Cerdán

Iglesias afirma que es "devastador"

Un juzgado de A Coruña exonera más de 125.000 euros a un autónomo y su esposa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La caída de Ábalos borra

La caída de Ábalos borra la mínima ventaja del Gobierno en el Congreso y abre un escenario donde Junts tiene la última palabra para desempatar

Juanfran Pérez Llorca es investido como presidente de la Generalitat Valenciana gracias al apoyo de Vox: “Vamos a intentar demostrarle a la sociedad que estamos a la altura”

El caso de otro exministro de Transportes que fue condenado a diez años de cárcel: participó en un secuestro

Ábalos, el primer diputado en activo en entrar en prisión: el Congreso inicia los trámites para suspenderle de sus funciones como parlamentario

Vox agradece a Pérez Llorca que haya aceptado las exigencias de su partido contra la inmigración y el Pacto Verde Europeo: “Celebro que se haya comprometido”

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva este 27 de noviembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

España será el país de la OCDE que más gastará en pensiones dentro de 20 años: el 16,9% del PIB frente al 13,7% actual

Vivir de alquiler aumenta el riesgo de pobreza energética en España: el 30% de los inquilinos no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada

La OCDE advierte: los actuales programas de vivienda social y el tope al alquiler no bastan para frenar los precios

El consejero mexicano del Sabadell dimite tras haber apoyado la OPA fallida del BBVA

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions