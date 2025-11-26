Redondo critica que 3 jueces del TS que juzgaron a García Ortíz no hayan sido cuidadosos con su apariencia de indepencia

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha criticado esta mañana a tres de los siete jueces del Tribunal Supremo que juzgaron al fiscal general del Estado Álvaro García Ortíz no hayan sido "cuidadosos" con su "apariencia de independencia" por haber participado en unas conferencias organizadas por el Colegio de Abogados.

Así se ha manifestado durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, donde la han preguntado su opinión sobre la participación de los magistrados Andrés Martínez Arrieta (presidente de la Sala que juzgó al fiscal general), Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral en unos cursos en el Colegio de Abogados de Madrid, que es una de las acusaciones personadas contra García Ortíz, y que se impartieron de forma remunerada y durante la deliberación de la sentencia.

La ministra ha dicho que parte de su respeto al Poder Judicial y al sistema judicial de este país, considera que "funcionan" y no se pueden poner en duda.

Pero dicho esto, ha añadido que la independencia judicial "hay que demostrarla" y que hay que "ser muy cuidadoso con las apariencias de independencia". Por lo que ha añadido que en este caso "parece que esas informaciones hacen quebrar esa independencia que en todo caso es la que legitima precisamente las sentencias y los fallos judiciales".

En su opinión, esa independencia es "frágil" y los jueces tienen que "reforzarla cada día con sus actitudes". Por lo que en este caso, ha precisado, cree que estos jueces "no han sido lo cuidadosos que deberían".