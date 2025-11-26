Espana agencias

El Banco de España multa con 18.000 euros a dos accionistas de Divilo Fintech

Madrid, 26 nov (EFECOM).- El Banco de España ha multado con 18.000 euros a Joan Bombardó Garriga y a la sociedad BR3 2016 SLU por adquirir el 20 de diciembre de 2024 una participación significativa directa en la entidad de pago Divilo Fintech, SL, sin haber notificado previamente su intención al organismo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles las citadas sanciones una vez ya son firmes en vía administrativa.

Según el BOE, a Joan Bombardó Garriga, se le impone una multa de 3.000 euros por acometer una infracción muy grave, consistente en haber adquirido el 20 de diciembre de 2024 una participación significativa indirecta en la entidad de pago Divilo Fintech, SL, sin haber notificado previamente su intención al Banco de España.

La sanción a BR3 2016, impuesta por el mismo motivo, asciende a 12.000 euros. EFE

EFE

