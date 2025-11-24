Espana agencias

JJpD cree "enormemente responsable" que García Ortiz haya dimitido para que la Fiscalía General no se siga resintiendo

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Edmundo Rodríguez Achútegui, cree "enormemente responsable" que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya dimitido de su cargo tras conocer el fallo condenatorio del Tribunal Supremo contra él, para que evitar que la institución se siga resintiendo.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Rodríguez Achútegui ha valorado la dimisión de García Ortiz, pese a que no conoce los motivos por los que ha sido condenado, sino solo el fallo, que "sí indica, con toda claridad, que ha sido inhabilitado para la función que está ejerciendo".

En todo caso, ha apuntado que podría haber esperado a conocer los argumentos de la resolución judicial. "Creo que su responsabilidad le ha llevado a presentar esta dimisión que era forzosa, puesto que el procedimiento no tiene recurso", ha apuntado.

En su opinión, la dimisión no le allana el camino para elevar el caso al Tribunal Constitucional porque podría haber esperado a conocer la sentencia y los razonamientos que han llevado a cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a esta condena".

"Podría haberlo hecho, no hubiera mermado en absoluto sus posibilidades procesales y, sin embargo, lo que ha hecho es anticiparlo para que la institución no siga sufriendo", ha añadido.

"ABSOLUTAMENTE EXTRAORDINARIO" UN FALLO SIN SENTENCIA

El portavoz de la asociación progresista ha dicho que les parece "algo absolutamente extraordinario" que se haya conocido el veredicto antes que el contenido de la sentencia, porque se condena al fiScal general pero no se conocen las razones.

Además, ha recordado que hay "al menos tres magistrados del Tribunal Supremo, dos en la Sala y uno en el momento en que se acordó la apertura del juicio, defendiendo que no existen razones para que esta condena tenga lugar".

"Y, mientras tanto, todos especulan sobre si se ha hecho por una razón, por otra, si se han hecho trampas al solitario, y se ha condenado por la emisión de una nota de prensa que, sin embargo, había sido apartada en el momento de la apertura de la instrucción. Todos especulamos, el país está sumido en la incertidumbre", ha manifestado.

Por ello, ha lamentado que haya desinformación y "es una pena que esto provenga de la decisión de cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Tampoco entiende JJpD cómo se ha conocido tan pronto la condena y sin informar de los motivos.

"Cuando esto ha sucedido, y ha sucedido en otras ocasiones, normalmente tiene que ver con que hay un ciudadano que está en prisión preventiva, que ha sido juzgado, la Sala llega a la conclusión de que es inocente, y lo que procede inmediatamente es su puesta en libertad, aunque luego la redacción de la sentencia se demore unos días porque se evita precisamente que esa persona continúe en prisión", ha indicado.

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia ha subrayado que, "cuando se conoce un procedimiento en segunda instancia o en casación, ya se conocen los términos de la condena, y por lo tanto, no es necesario, como sucede en este caso, que se tenga conocimiento de la fundamentación jurídica porque, si se va a ratificar lo que ha dicho el tribunal anterior, ya es de público conocimiento".

"Pero aquí nos encontramos con un procedimiento en única instancia en el que se ha anticipado el fallo y hay un acusado, una persona que ha sido condenada, que está condenada sin sentencia", ha destacado.

