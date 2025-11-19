La vivienda cumple un año como primer problema de España, con un nuevo récord, seguida de política e inmigración

La vivienda cumple un año como principal problema de España en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y lo hace anotándose un nuevo récord de menciones al figurar como tal en el 40% de los cuestionarios, seguida de los problemas políticos (19,2%) y la inmigración (18,9%).
Por detrás aparece, también con un 18,9% de menciones la crisis económica, y después los problemas relacionados con la calidad del empleo (16,2%).
(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)
Últimas Noticias
Tres años de cárcel por quedarse con 69.000 euros de la comunidad de vecinos que administraba
Vox celebra el fin de semana su interpalamentaria en Salamanca que cerrará con un mitin de Abascal
Un acuerdo con Fiscalía permite al acusado de tirotear a un vecino rebajar su pena de prisión de 8 a 5 años y medio
El PSOE baja dos puntos en noviembre mientras suben PP y Vox y la ventaja de Sánchez se recorta a 10 puntos
El PNV seguirá "atento" a las informaciones de la trama Koldo y decidirá sobre su apoyo al PSOE con "prudencia"
MÁS NOTICIAS