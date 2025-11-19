Espana agencias

La vivienda cumple un año como primer problema de España, con un nuevo récord, seguida de política e inmigración

La vivienda cumple un año como principal problema de España en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y lo hace anotándose un nuevo récord de menciones al figurar como tal en el 40% de los cuestionarios, seguida de los problemas políticos (19,2%) y la inmigración (18,9%).

Por detrás aparece, también con un 18,9% de menciones la crisis económica, y después los problemas relacionados con la calidad del empleo (16,2%).

