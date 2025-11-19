Juzgan a un hombre por agredir sexualmente a la hija menor de su pareja en numerosas ocasiones

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.30 horas) el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a la hija menor de su pareja en numerosas ocasiones en Mallorca.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de diez años de prisión por unos hechos ocurridos entre 2013 y 2015, cuando la víctima tenía entre ocho y diez años.

Según el escrito de acusación, el hombre aprovechó la cercanía y relación de confianza que tenía con la menor para agredirla sexualmente en numerosas ocasiones. Posteriormente, continúa el escrito, durante la pandemia, el acusado la volvió a agredir sexualmente en una ocasión.

El Ministerio Público pide, además de la pena de prisión por un delito de abuso sexual continuado y otro de abuso sexual, una orden de alejamiento y que indemnice a la víctima con 3.000 euros.