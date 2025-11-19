Cerdán tras salir de la cárcel: "Confío en que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia"

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado que se están dando "muchas mentiras y muchas manipulaciones" en cuanto a la interpretación que se hace "de los dos informes" de la UCO sobre su persona. "Yo confío en que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia", ha afirmado.

Estas han sido las primeras palabras que el exdiputado socialista ha pronunciado después de ser puesto en libertad tras 4 meses y 20 días en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) por su presunto "papel principal" en la trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones que se investiga en el 'caso Koldo'.

"Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental", ha dicho Cerdán acompañado de uno de sus abogados a la salida del centro penitenciario. Cerdán ha afirmado que en los "próximos días" aclarará su posición sin dar más detalles ni contestar a las preguntas realizadas por los medios de comunicación.

Cerdán se encontraba en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de junio por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Sus abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, han pedido hasta en cinco ocasiones su puesta en libertad pero hasta ahora tanto el instructor como la Sala de Apelación lo habían frenado.