Xavi Albert: Ataman ya había forzado técnicas, estábamos listos, Pedro ha reaccionado bien

Redacción deportes, 6 may (EFE).- El entrenador ayudante del Valencia Basket, Xavi Albert, alabó la reacción de Pedro Martínez, técnico del equipo, ante las protestas del entrenador del Panathinaikos Ergin Ataman en el tercer choque del cruce de cuartos de final de la Euroliga, pese a que acabó con la expulsión de ambos pero con la victoria del equipo 'taronja' por 87-91.

"Ataman había forzado técnicas en los dos anteriores partidos para cambiar el partido y teníamos que estar preparados para todo. Estábamos preparados para cada situación. Pedro ha reaccionado para defendernos, hemos acabado segundos la fase regular por una razón y tenemos mucha alma", afirmó en una rueda de prensa.

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"Creo que ha tomado una gran decisión, estamos para responder a cada situación. No vamos a dar un paso atrás en ninguna situación y hemos mostrado mucha alma al final", señaló el técnico valenciano.

"Estábamos preparados para este momento. Preveíamos que podía suceder y no íbamos a permitir que pudiera suceder, ha escalado más de lo que esperábamos pero lo hemos asumido con naturalidad. Lo hemos llevado entre los tres (ayudantes). Confío mucho en este cuerpo técnico y la línea la marca Pedro. Los jugadores lo ponen muy fácil, su reacción ha sido increíble cuando han sido expulsados", remarcó.

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Albert aseguró que fue "un gran partido" y que jugaron una gran primera parte, fieles a su "plan de partido". "En la segunda parte hubo otro tipo de baloncesto pero estamos preparados para jugar rápido y lento, para cualquier situación", señaló.

"Tenemos que estar preparados para cualquier situación, Panathinaikos tiene el presupuesto más alto de la Euroliga y tiene grandes jugadores, necesitamos un plan de partido para cada jugador. Estoy muy contento por los jugadores porque habíamos perdido los dos primeros partidos muy ajustado en València y hemos sabido ganar este", explicó.

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"Este triunfo demuestra qué club y el equipo que somos y en los que nos estamos convirtiendo. No venimos conformándonos. Este tipo de partidos genera historia dentro del propio club y le da experiencia a nuestros jugadores", señaló.

Albert dijo no tener información sobre si Josep Puerto, que se retiró lesionado en el tobillo izquierdo, podrá jugar el cuarto partido pero dijo que trabajarán para intentarlo. EFE

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