Espana agencias

Xavi Albert: Ataman ya había forzado técnicas, estábamos listos, Pedro ha reaccionado bien

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 6 may (EFE).- El entrenador ayudante del Valencia Basket, Xavi Albert, alabó la reacción de Pedro Martínez, técnico del equipo, ante las protestas del entrenador del Panathinaikos Ergin Ataman en el tercer choque del cruce de cuartos de final de la Euroliga, pese a que acabó con la expulsión de ambos pero con la victoria del equipo 'taronja' por 87-91.

"Ataman había forzado técnicas en los dos anteriores partidos para cambiar el partido y teníamos que estar preparados para todo. Estábamos preparados para cada situación. Pedro ha reaccionado para defendernos, hemos acabado segundos la fase regular por una razón y tenemos mucha alma", afirmó en una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

"Creo que ha tomado una gran decisión, estamos para responder a cada situación. No vamos a dar un paso atrás en ninguna situación y hemos mostrado mucha alma al final", señaló el técnico valenciano.

"Estábamos preparados para este momento. Preveíamos que podía suceder y no íbamos a permitir que pudiera suceder, ha escalado más de lo que esperábamos pero lo hemos asumido con naturalidad. Lo hemos llevado entre los tres (ayudantes). Confío mucho en este cuerpo técnico y la línea la marca Pedro. Los jugadores lo ponen muy fácil, su reacción ha sido increíble cuando han sido expulsados", remarcó.

PUBLICIDAD

Albert aseguró que fue "un gran partido" y que jugaron una gran primera parte, fieles a su "plan de partido". "En la segunda parte hubo otro tipo de baloncesto pero estamos preparados para jugar rápido y lento, para cualquier situación", señaló.

"Tenemos que estar preparados para cualquier situación, Panathinaikos tiene el presupuesto más alto de la Euroliga y tiene grandes jugadores, necesitamos un plan de partido para cada jugador. Estoy muy contento por los jugadores porque habíamos perdido los dos primeros partidos muy ajustado en València y hemos sabido ganar este", explicó.

"Este triunfo demuestra qué club y el equipo que somos y en los que nos estamos convirtiendo. No venimos conformándonos. Este tipo de partidos genera historia dentro del propio club y le da experiencia a nuestros jugadores", señaló.

Albert dijo no tener información sobre si Josep Puerto, que se retiró lesionado en el tobillo izquierdo, podrá jugar el cuarto partido pero dijo que trabajarán para intentarlo. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Patxi López llama a los andaluces a llenar las urnas de votos que defiendan lo público

Infobae

Pilar Macías (YouTube): No hay que ver a los ‘influencers’ como competencia en el cine

Infobae

Nuno Mendes, sustituido con molestias físicas

Infobae

Trump presenta con Topuria la velada de combates UFC en la Casa Blanca del 14 de junio

Infobae

31-21. El Barça se sacude un arranque adverso y alcanza su octava Final a Cuatro seguida

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

Ábalos juega su última carta en la recta final del juicio del ‘caso mascarillas’: “Tengo la impresión de que se me juzga más como persona que por hechos”

La Eurocámara alerta del “deterioro institucional” en España por la polarización política, el uso de decretos ley y la falta de independencia judicial

Los Mossos advierten del nuevo método para robar coches: solo necesitan un cúter, una Dremel y un multímetro

El Gobierno canario planta cara a Moncloa: cuestiona la decisión del Ejecutivo de Sánchez de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto: “El cobre ha subido un 44% este año. Ahora cuesta 14 euros el kilo”

Juan Goñi, arquitecto: “El cobre ha subido un 44% este año. Ahora cuesta 14 euros el kilo”

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario

La gasolina en España sube a los 1,551 euros, su precio más alto en tres semanas pese a la rebaja fiscal del Gobierno

Los agricultores registran pérdidas de 350 euros por hectárea en una campaña “ruinosa” de arroz y maíz por el sobrecoste de la guerra en Irán

DEPORTES

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido que estuviese en la final de la Champions”

La confesión del exjugador del Celta Pape Cheikh: “Mi mejor amigo me drogó y me hizo firmar un poder general. Con eso compró dos locales y un coche muy caro”