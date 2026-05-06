Pilar Macías (YouTube): No hay que ver a los ‘influencers’ como competencia en el cine

Melilla, 6 may (EFE).- Pilar Macías, directora de YouTube España, considera que los ‘influencers’ no deben ser vistos como “competencia” en el cine, sino que el mundo de la interpretación y el mundo audiovisual están “abriéndose un poco” y es algo que “hay que ver desde la parte positiva”.

Macías ha hecho esta reflexión, a preguntas de los periodistas, tras la reciente polémica por la presencia de ‘influencers’ y creadores de contenido en la última gala de los Premios Goya mientras actores, actrices y otros profesionales del mundo del cine no habían sido invitados.

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Esta cuestión ha sido abordada este miércoles en una mesa redonda de la 18ª Semana del Cine de Melilla titulada ‘Del Goya al Like: Quién gana hoy la atención’, en la que Pilar Macías ha intervenido junto a creadores de contenido y ha dejado claro que YouTube “no es competencia al cine, sino que puede servir de amplificación y complementariedad”.

Y lo mismo ha opinado sobre las redes sociales y quienes crean contenido en ellas, a quienes “no hay que ver como competencia”, ya que aquel que sea actor o productor puede venir de cualquier parte de la industria”, es decir, “pueden venir del mundo de la interpretación o del mundo de YouTube o de otras plataformas”.

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Todo ello, en un momento como el actual, en el que “se está yendo hacia un mundo donde prima lo que quieren ver los usuarios”, que “en algunos momentos serán esos ‘influencers’ con muchos seguidores y en otros serán los actores que están ganando premios en el festival de Melilla, en el de Málaga o el de San Sebastián”.

Según la responsable de YouTube en España, “hay sitio para todos”, también en el caso de las redes sociales, sobre las que cree que no son competencia entre ellas y que “cada una está encontrando su lugar dentro del ecosistema”.

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No obstante, ha defendido que “hay que estar en YouTube si eres creador de contenido”.

También ha intervenido en la mesa redonda Borja Fernández Zurrón, fundador y director del canal de YouTube ‘Memorias de Pez’, que crea contenido sobre historia, geopolítica y economía y suma unos cuatro millones de seguidores entre todas sus redes sociales.

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Zurrón, que acaba de mudarse a Melilla, opina como Pilar Macías que “hay cierta complementariedad” entre los ‘influencers’ y los actores y ha señalado que, mientras los segundos “se pueden meter más en la creación de contenido”, los primeros “no se suelen meter en el mundo del cine y el teatro o se meten mucho menos”.

En cualquier caso, sí considera un error que se exija a los actores con mucho bagaje que sean creadores de contenido porque su trayectoria “debería ser su propio porfolio, un valor en sí mismo”.

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En su opinión, las redes sociales son “un elemento democratizador” porque permiten a profesionales del cine que están empezando “darse a conocer, hacerse un nombre o, al menos, un huequito pequeño en la industria”.

“Para un actor, las redes sociales son una oportunidad perfecta para crear marca personal y encontrar proyectos”, ha afirmado este creador de contenido al recordar que el mundo del cine, tradicionalmente, “ha estado muy cerrado y era muy difícil encontrar oportunidades”, algo que ha cambiado con las redes. EFE

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