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Patxi López llama a los andaluces a llenar las urnas de votos que defiendan lo público

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Huelva, 6 may (EFE).- El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que de cara al 17 de mayo "las urnas están vacías y lo que vamos a hacer los socialistas es convencer a la gente para llenarlas de papeletas que construyen, que defienden los servicios públicos, los derechos y el progreso colectivo".

Durante su intervención en un acto público en Valverde del Camino (Huelva), el dirigente socialista ha mostrado su respaldo a María Márquez, de quien ha destacado que "tiene muy claro lo que necesita Andalucía y cuáles son las verdaderas prioridades de la ciudadanía", frente a "esa supuesta prioridad nacional de la que hablan otros, que no es más que odio, racismo, xenofobia y conflicto social".

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López ha subrayado que "las prioridades reales están en defender la sanidad pública, la educación pública y unos servicios públicos que garanticen una vida digna", y ha contrapuesto dos modelos: "hay papeletas que construyen y otras que destruyen".

Asimismo, ha criticado la actitud del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras el reciente debate electoral, señalando que "quien presume de moderación mostró nerviosismo y evitó responder a los problemas de Andalucía, hablando constantemente de otros asuntos en lugar de dar soluciones a los andaluces".

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"Gobernar es tener claras las prioridades y dar respuestas a la ciudadanía. Y Andalucía se juega mucho: o gobierna la derecha con la ultraderecha, lo que ya hemos visto que supone retrocesos, o gobierna la izquierda con el Partido Socialista para seguir avanzando en derechos, libertades y cohesión social", ha remarcado.

López ha insistido en que "la prioridad debe ser la paz, el trabajo con derechos, las becas, la ayuda a la gente y la convivencia", frente a "quienes apuestan por la confrontación y el rechazo al diferente". Por ello, se ha mostrado convencido de que "esta campaña merece la pena y la vamos a ganar".

Por su parte, María Márquez ha señalado que la defensa de los servicios públicos es "la columna vertebral" de la campaña socialista y ha alertado de la situación de la dependencia en la provincia: "en 2025 fallecieron 308 personas en Huelva sin recibir la prestación que les correspondía, lo que es un drama inadmisible en una sociedad democrática".

En este sentido, ha reclamado "el blindaje del sistema de dependencia, su financiación suficiente y la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio, que realizan una labor esencial con nuestros mayores". EFE

lra/fp

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EFE

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