Nuno Mendes, sustituido con molestias físicas

Redacción deportes, 6 may (EFE).- Nuno Mendes, lateral internacional portugués del París Saint-Germain, fue sustituido con molestias físicas en el minuto 85 del partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones entre su equipo y el Bayern Múnich de este miércoles.

El futbolista luso, que abandonó el terreno de juego por su propio pie, fue reemplazado por Senny Mayulu. EFE

PUBLICIDAD