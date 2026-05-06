Nuno Mendes, sustituido con molestias físicas

Redacción deportes, 6 may (EFE).- Nuno Mendes, lateral internacional portugués del París Saint-Germain, fue sustituido con molestias físicas en el minuto 85 del partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones entre su equipo y el Bayern Múnich de este miércoles.
El futbolista luso, que abandonó el terreno de juego por su propio pie, fue reemplazado por Senny Mayulu. EFE
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