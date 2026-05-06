Trump presenta con Topuria la velada de combates UFC en la Casa Blanca del 14 de junio

Washington, 6 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, presentó este miércoles junto al luchador de artes marciales mixtas (MMA) hispano-georgiano Ilia Topuria y otros deportistas el evento en el que se disputarán combates de la UFC el próximo 14 de junio junto a la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del mandatario.

Junto a Topuria también estuvo en el Despacho Oval de la Casa Blanca el estadounidense Justin Gaethje, el púgil que se enfrentará al español en la pelea estelar de la noche.

PUBLICIDAD

También estuvieron en el despacho presidencial el brasileño Alex Pereira y su rival en otra pelea del 14 de junio, el francés Cyril Gane.

Trump reveló una serie de imágenes que muestran el aspecto que tendrá la instalación que va a acoger las peleas y que comenzará a construirse próximamente en la Elipse, el gran parque que hay frente al pórtico sur de la Casa Blanca y junto a la Explanada Nacional de Washington.

PUBLICIDAD

El cartel para el 14 de junio incluye de momento seis peleas, por lo que ha explicado Dana White, el presidente de la UFC

Este miércoles, Trump presentó al luchador hispano-georgiano como "Ilia Topuria, del que dicen que ya no se puede volver más duro".

PUBLICIDAD

"Quiero darle las gracias por brindarnos esta oportunidad de organizar el evento más grande en la historia del deporte. También quiero dar gracias a Dios por regalarnos este hermoso día y darnos la oportunidad de experimentar lo que se siente al estar en la Oficina Oval", le dijo Topuria al mandatario durante el acto.

El luchador consideró que el evento "va a ser algo increíble" y dijo que nunca se había imaginado que el presidente estadounidense "sería tan amable".

PUBLICIDAD

El combate principal de la velada en Washington enfrentará Topuria, que permanece invicto en su carrera, con Justin Gaethje por la unificación del cinturón del peso ligero.

Antes de entrar en la política, Trump promovió combates de boxeo en Nueva York en las décadas de 1980 y 1990. Además, tuvo una larga relación con la WWE, la principal empresa de lucha libre de Estados Unidos, en la que fue incluido en el salón de la fama en 2013. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(video)