Espana agencias

Verdes Equo renueva su marca de cara al nuevo ciclo político y pasa a denominarse 'Partido Verde'

Verdes Equo ha renovado su marca política y ha pasado a denominarse 'Partido Verde' durante su conferencia política celebrada este fin de semana en Madrid, en la que ha apelado al "ecologismo como esperanza de futuro, frente al odio y el negacionismo".

En un comunicado destaca que ha puesto en valor la importancia de las políticas verdes y reforzado su proyecto ecologista, social y político, para adaptarse al nuevo ciclo político. "Hay mucha gente anclada en el discurso de buenos y malos. Nosotros venimos a traer soluciones valientes y a recuperar la confianza de la ciudadanía para ganar las instituciones", ha manifestado la coportavoz verde Mar González.

"Queremos sacar al Partido Popular del Gobierno en Extremadura, Andalucía y Castilla y León. No va a ser fácil, pero no vamos a resignarnos, porque la opción verde es la única forma de hacer política progresista en el siglo XXI, de movilizar a la gente y sacarla del abstencionismo", ha añadido González,

En la misma línea se ha pronunciado el también coportavoz del Partido Verde Joserra Becerra, quien ha manifestado que "el ecologismo es la apuesta por una vida con sentido y por vivir bien, en esta casa común que es el planeta, con toda la humanidad. El futuro no está escrito y el Partido Verde hemos salido a ganar la esperanza".

El 'Partido Verde' ha destacado la cooperación como "seña de identidad" y ha subrayado la necesidad de tejer alianzas amplias con todos los sectores dispuestos a construir un espacio verde, transversal y progresista, "con generosidad y altura de miras", que impulse gobiernos capaces de avanzar con justicia y equidad.

