Espana agencias

Mazón se somete este lunes al interrogatorio del Congreso por su gestión la dana

Guardar

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Carlos Mazón, abrirá este lunes las comparecencias políticas de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos en sólo en Valencia, y se enfrentará, por primera vez, a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su actuación.

El pasado martes Mazón compareció a petición propia --lo solicitó tras formalizar su dimisión como presidente autonómico-- ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, dominada por la mayoría de PP y Vox. Pidió ir para dar cuenta de la evolución de la reconstrucción y disfrutó de un formato más cómodo del que tendrá en el Congreso.

En la comisión de la asamblea autonómica, tomaron primero la palabra los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para plantear sus preguntas, después Mazón tuvo 15 minutos para contestar, y hubo una segunda ronda, también con tiempos limitados.

En el Congreso la comisión arrancará a las 10.30 directamente con las intervenciones de los portavoces de los grupos, que intervendrán de menor a mayor y contarán cada uno con 20 minutos para el interrogatorio.

LAS CONSECUENCIAS DE MENTIR

Es decir, Los representantes de los grupos irán lanzando sus preguntas a Mazón, él tendrá que ir respondiendo sobre la marcha y podrá ser interrumpido por sus interlocutores, que podrán exigirle que sea más concreto si lo estiman oportuno.

Si lo desea, el dimitido presidente de la Generalitat podrá comparecer acompañado de la persona que designe para asistirle y, como al resto de comparecientes, se le advertirá de forma expresa de las consecuencias previstas en el artículo 502 del Código Penal, para quienes falten a la verdad ante un órgano de este tipo.

La asistencia a estas comisiones de investigación es obligatoria, si bien los comparecientes no están obligados a responder a las preguntas de los comisionados. En todo caso, sólo suelen acogerse a ese derecho las personas inmersas en procedimientos judiciales, que no es el caso de Mazón.

SIGUE AFORADO

La jueza de Catarroja que investiga lo ocurrido aquel fatídico 29 de octubre, Nuria Ruiz Tobarra, le ha ofrecido en varias ocasiones que declare voluntariamente como investigado, dado que ella no puede imputarle por estar aforado, un estatus que conservará cuando se invista a su sustituto al frente de la Generalitat porque no ha dejado su escaño autonómico.

El PSOE, Sumar y sus habituales socios intentarán que Mazón despeje algunas de las incógnitas que siguen abiertas sobre su actuación el día de la dana, sobre todo tras la comida y la larga sobremesa que compartió hasta las 18.45 en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, quien, como el dueño del restaurante, también está previsto que sea citada por el Congreso.

Entre los aspectos aún por concretar: dónde estuvo Mazón tras acompañar a Vilaplana al parking donde había dejado su coche y las 19.55 cuando, según varios testigos, regresó al Palau de la Generalitat; o sus conversaciones con la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, que sí está imputada y también comparecerá en la Cámara Baja.

Está por ver qué miembros del Grupo Popular arropan a Mazón en el Congreso, si acuden sólo los comisionados de su grupo o algún otro diputado. En principio no se espera a nadie la cúpula de porque están convocados a la misma hora en la sede de 'Génova' para la reunión del Comité de Dirección.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las tres investigadas por acoso a Sandra Peña comparecen este lunes ante la Fiscalía de Menores

Las tres investigadas por acoso

Un jurado popular juzga desde este lunes a una mujer por matar a un anciano incendiando su casa en Ibiza

Un jurado popular juzga desde

Puigdemont pide al Constitucional que suspenda su orden de detención tras las conclusiones del abogado general de la UE

Puigdemont pide al Constitucional que

El juez escucha este lunes a Leire Díez como "líder" del grupo que buscaba información contra la UCO y la Fiscalía

El juez escucha este lunes

PNV cree que Pedro Sánchez "pasa olímpicamente" de los partidos que apoyaron la investidura y "se aprovecha de Vox"

PNV cree que Pedro Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia frena el desahucio

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

Un fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados: las claves para entender un juicio sin precedentes en España y a la espera de sentencia

Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski se reúnen este martes: la búsqueda de más apoyo aéreo y una posible visita al ‘Guernica’

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 17 de noviembre

El relevo generacional, principal problema para la subsistencia agraria: “Si no hay dinero para adquirir una vivienda, cómo van a comprar un terreno agrícola”

Los jóvenes españoles ganan cada vez menos: el sueldo de los menores de 25 años se reduce por primera vez en una década

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro