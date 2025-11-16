Feijóo y Guardiola participan en un acto público este domingo en Lobón (Badajoz)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de los populares en Extremadura, María Guardiola, participarán en un acto público este domingo en la localidad pacense de Lobón.
Este acto, enmarcado en la precampaña de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, comenzará a las 11,30 horas de este domingo en el Pabellón Municipal Juan de Dios Ordóñez de esta localidad pacense.
En el mismo, también intervendrá el alcalde de Lobón, Roberto Romero, pudiéndose seguir el acto en su conjunto a través de la cuenta de YouTube del Partido Popular.
Últimas Noticias
Sánchez pide "mucha precaución" tras el aviso rojo de la Aemet por fuertes lluvias en Cáceres, Sistema Central y Ávila
Las autoridades advierten sobre la llegada de precipitaciones excepcionales que podrían causar inundaciones graves en el norte de Cáceres y otras zonas vulnerables, instan a no viajar sin justificación y a atender con rigor las indicaciones oficiales de emergencia
Sira Rego destaca el "apoyo a Palestina" de un San Mamés "abarrotado" durante el partido Euskadi-Palestina
Esteban afirma que el PNV seguirá reclamando la oficialidad de la selección, "una demanda mayoritaria" de los vascos
Decenas de miles de personas recorren Bilbao para exigir "el fin del genocido" antes del encuentro Euskadi-Palestina
EH Bildu: "Es un día muy importante, porque Euskal Herria y Palestina se juntan para reivindicar el derecho a existir"
MÁS NOTICIAS