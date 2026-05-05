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102-104. Los Wolves vencen el primer duelo de semis pese a actuación histórica de 'Wemby'

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Los Ángeles (EE.UU.), 4 may (EFE).- Minnesota Timberwolves silenció este lunes el rugir de los San Antonio Spurs al imponerse por 102-104 en el primer duelo de las semifinales de la Conferencia Oeste, un ajustado partido que se definió por la mínima y que contó con un récord del francés Victor Wembanyama, que realizó 12 tapones.

En un cierre de partido frenético, los Spurs estuvieron a punto de arrebatarle la gloria a Minnesota tras una remontada relámpago a falta de apenas 30 segundos y con una desventaja de cuatro puntos.

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Tras un robo de balón clave que los puso a solo una canasta de diferencia, los locales tuvieron en sus manos un triple definitivo para ganar el encuentro. Sin embargo, el balón no entró y los Wolves lograron resistir el asedio, sellando una victoria sufrida pero vital ante la amenaza constante del equipo tejano.

El partido, disputado este lunes en el Frost Bank Center de San Antonio, en el estado de Texas, ya dejaba entrever la igualdad entre ambos equipos desde el primer cuarto, con unos Timberwolves liderados por el regreso Anthony Edwards, quien mostró señales positivas de recuperación tras su reciente lesión.

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La estrella estadounidense lideró la ofensiva del equipo con 18 puntos (8 de 13 en tiro), aunque su compañero Julius Randle acaparó los focos al coronarse como el máximo anotador del encuentro con 21 puntos (8 de 20 en tiro).

Los Wolves lograron cerrar el periodo inicial con una ligera ventaja de 23-24 habiendo apostado por un juego fluido que les permitió mantener mejores porcentajes de tiros de campo durante la primera mitad.

La tónica no cambió demasiado antes del paso por vestuarios: ambas escuadras intercambiaron canastas y ajustes defensivos que resultaron en un empate a 45 al descanso.

El guion del encuentro empezó a inclinarse a favor de los de San Antonio, quienes elevaron su nivel de acierto de manera drástica con un 57,9 % en tiros de campo durante el tercer periodo frente a un modesto 35,7 % de los Wolves.

A pesar de esta notoria diferencia estadística en la efectividad, los Spurs, quienes supieron aprovechar la ventaja de la localía y mantenerse a flote, cerrando el tercer cuarto con un ajustado 72-69.

Parte de la ligera ventaja que los posicionó, por momentos, por encima del rival se debió en parte a la espectacular actuación del pívot francés, que ya forma parte de los libros de historia de la NBA.

Hasta entonces, Wembanyama (11 puntos, 5 de 17 en tiros) portaba a sus espaldas un récord 10 tapones y sentenció un nuevo precedente para un partido de 'playoff', una cifra que al final del partido elevaría a 12.

Pero el último tramo el asunto volvió a torcerse en favor de los Wolves, que lograron ponerse por delante en el primer asalto de las semifinales de la Conferencia Oeste.

Esta ventaja obliga a los Spurs a realizar ajustes urgentes de cara al siguiente juego de este miércoles, de nuevo en territorio tejano. EFE

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