Jupol exige que la NFL asuma el coste del dispositivo policial y denuncia un operativo absolutamente desmesurado

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha denunciado el desproporcionado dispositivo policial que se ha ordenado para el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders y los espectáculos vinculados al evento de la NFL en el entorno del estadio Santiago Bernabéu este domingo.

Jupol considera que el dispositivo es "excesivo para la naturaleza del evento" y que será financiado por los ciudadanos pese a tratarse de una actividad privada con fines lucrativos.

Ante esta situación, solicitan que la Dirección General de la Policía inste a la organización del evento de la NFL a "asumir íntegramente los costes del dispositivo policial y que se revisen los protocolos para que en eventos privados de gran magnitud se aplique un criterio sistemático por el cual los organizadores privados paguen por los servicios policiales".

DISPOSITIVO POLICIAL PARA EL EVENTO

Según la información trasladada a los agentes, el despliegue policial incluye 10 grupos de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional (UIP), seis grupos de la UIP de Madrid, tres de la UCI y un grupo desplazado desde Valladolid lo que supone más de 400 agentes solo de estas unidades. A ellos se suman efectivos de caballería, subsuelo, medios aéreos, así como otras especialidades que integrarán el dispositivo.

Para Jupol, se trata de una "auténtica barbaridad", no solo por el volumen de funcionarios movilizados, sino porque, "por petición expresa de los organizadores, no habrá presencia policial dentro del estadio", algo que catalogan de "inédito" en España en un evento de estas dimensiones.

Por último, el colectivo defiende que los agentes movilizados acudirán al evento "cumpliendo con su deber", y no como un "favor al organizador, sino como una obligación institucional". Además, reclaman "normativas más exigentes para evitar que los ciudadanos subsidien con sus impuestos operativos de seguridad de actos privados con fines lucrativos".

