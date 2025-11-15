Isabel Rodríguez clausurará este sábado en Palencia la Conferencia Sectorial de Vivienda del PSCL

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, clausurará la Conferencia Sectorial de Vivienda 'Atrévete, la vivienda es futuro' que llevará a cabo el Partido Socialista este sábado, 15 de marzo, en Palencia en un acto abierto a la ciudadanía que busca generar debate y analizar "las mejores propuestas" para su incorporación al proyecto electoral que el que concurrirá Carlos Martínez a las próximas elecciones autonómicas.

La Conferencia Sectorial de Vivienda, que será inaugurada a las 10.00 horas por la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, contará con dos mesas redondas, la primera más institucional titulada 'Habitar Castilla y León: Políticas, retos y alianzas institucionales', moderada por la secretaria de Fomento y Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, con la presencia del viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco, Miguel de los Toyos, y del comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera, junto a Javier Izquierdo y Luis Alfonso Rey.

La segunda mesa será más social y versará sobre 'Vivienda y futuro. Estrategias para una Castilla y León habitable'. Esta mesa será moderada por el secretario autonómico de Juventudes Socialistas, Diego Vallejo, y contará con la intervención de representantes de arquitectos y de asociaciones vecinales, entre otros.

La clausura correrá a cargo del secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, y de la ministra que, según ha adelantado este jueves Daniel de la Rosa, visitará antes una promoción de viviendas llevada a cabo en la capital palentina a través de los fondos ministeriales.