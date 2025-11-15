Espana agencias

Isabel Rodríguez clausurará este sábado en Palencia la Conferencia Sectorial de Vivienda del PSCL

Guardar

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, clausurará la Conferencia Sectorial de Vivienda 'Atrévete, la vivienda es futuro' que llevará a cabo el Partido Socialista este sábado, 15 de marzo, en Palencia en un acto abierto a la ciudadanía que busca generar debate y analizar "las mejores propuestas" para su incorporación al proyecto electoral que el que concurrirá Carlos Martínez a las próximas elecciones autonómicas.

La Conferencia Sectorial de Vivienda, que será inaugurada a las 10.00 horas por la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, contará con dos mesas redondas, la primera más institucional titulada 'Habitar Castilla y León: Políticas, retos y alianzas institucionales', moderada por la secretaria de Fomento y Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, con la presencia del viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco, Miguel de los Toyos, y del comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera, junto a Javier Izquierdo y Luis Alfonso Rey.

La segunda mesa será más social y versará sobre 'Vivienda y futuro. Estrategias para una Castilla y León habitable'. Esta mesa será moderada por el secretario autonómico de Juventudes Socialistas, Diego Vallejo, y contará con la intervención de representantes de arquitectos y de asociaciones vecinales, entre otros.

La clausura correrá a cargo del secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, y de la ministra que, según ha adelantado este jueves Daniel de la Rosa, visitará antes una promoción de viviendas llevada a cabo en la capital palentina a través de los fondos ministeriales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El fiscal general reitera que borra sistemáticamente su móvil por seguridad: "No son datos míos, solo soy custodio"

Asegura que la supresión habitual de mensajes en sus dispositivos obedece a directrices de protección y para evitar riesgos a terceros, mientras rechaza que existiera intención de ocultar información relevante requerida durante el proceso judicial en curso

El fiscal general reitera que

La comisión del Congreso sobre la dana cita el 24 de noviembre a Camarero y al presidente de la Diputación de Valencia

La investigación parlamentaria sobre la devastadora dana de octubre suma nuevas voces clave, convocando a la vicepresidenta valenciana Susana Camarero y a Vicente Mompó, máxima autoridad provincial, como siguientes intervinientes el próximo 24 de noviembre

La comisión del Congreso sobre

Acciona destaca su colaboración en los registros, que no presuponen ninguna irregularidad por la compañía

Acciona destaca su colaboración en

Zelenski viaja la próxima semana a España y será recibido en un acto en el Congreso

Zelenski viaja la próxima semana

Hija de usuario de teleasistencia víctima de la dana: "La última vez que hablé con él el agua le llegaba a las rodillas"

Hija de usuario de teleasistencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts salva el apagón nuclear

Junts salva el apagón nuclear del Gobierno, pero dispara en el pie al PSOE extremeño: las claves de una campaña que se juega en Almaraz

Pedro Sánchez dijo que agotaría la legislatura, pero hay seis señales que indican que ya ha puesto en marcha la maquinaria electoral

La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo, cantante de ‘Paco, Paco, Paco’: pudo ser agredida por un hombre en su residencia

Muere Encarnita Polo, la cantante que triunfó con ‘Paco, Paco, Paco’: así fueron sus últimos años alejada de los focos

Zelenski estará en España este martes y esta será su agenda: del Reina Sofía al Congreso de los Diputados

ECONOMÍA

Opositar después de los 50:

Opositar después de los 50: cada vez más profesionales con experiencia optan por el sector público porque en las empresas “ya no te va a contratar nadie”

La brecha salarial se dispara: los hombres ganan 430 € más al mes que las mujeres, los mayores el doble que los jóvenes y los financieros 3.000 € más que las asistentas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

De dónde proceden las 131.000 toneladas de naranjas que venderá Mercadona en los próximos 12 meses

DEPORTES

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez