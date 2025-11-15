Espana agencias

EH Bildu: "Es un día muy importante, porque Euskal Herria y Palestina se juntan para reivindicar el derecho a existir"

Guardar

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha afirmado este sábado, antes del encuentro entre Euskal Selekzioa y la selección de Palestina, que "hoy es un día muy importante" porque "dos naciones negadas, no reconocidas, se juntan en San Mamés" para reivindicar "el derecho a existir y el derecho a la justicia y a la paz".

Otxandiano ha realizado estas declaraciones a los medios informativos minutos antes de la kalejira iniciada por Gure Esku, Gernika-Palestina y Gu Ere Bai, a la que se ha sumado una delegación de la coalición soberanista.

El dirigente de EH Bildu se ha dirigido a "la sociedad civil vasca que otra vez va a manifestar su compromiso absoluto con la paz, con los derechos de los palestinos para tener un estado y ser libres", para trasmitir el mensaje de que "el genocidio debe finalizar, que los palestinos tienen derecho a vivir en paz y que su territorio sea reconocido".

Además, ha añadido que "Euskal Herria tiene derecho a competir en igualdad de condiciones con el resto de las naciones de forma oficial en las competiciones oficiales".

Por esta causa, ha defendido que "hoy es un día muy importante", porque "dos naciones negadas, no reconocidas se juntan en San Mamés para reivindicar el derecho a existir y el derecho a la justicia y a la paz".

Pello Otxandiano ha valorado que "Euskal Herria está a la vanguardia de la justicia social, de la paz y de los derechos de los pueblos". "Hoy es un día de celebración, y un día para enseñar al mundo que aquí hay un pueblo pequeño pero muy solidario y que reivindica la paz, la justicia y la libertad de los pueblos", ha manifestado.

Esta semana, una delegación de EH Bildu ha estado en Cisjordania, donde ha recibido una ikurrina elaborada por los propios palestinos. Para la formación soberanista, esa ikurrina tiene "una simbología enorme" porque "es símbolo de la nación vasca, de la libertad vasca, que ha sido elaborada por palestinos, por un pueblo que ha sido oprimido, que ha sido sometido a un genocidio y que hoy reivindica su derecho a ser libre y vivir en paz".

Por ello, han llevado la enseña a San Mamés, porque "es un símbolo de la paz, de los derechos humanos y de la libertad de los pueblos", llegada a Euskadi "tras cruzar la frontera por Jordania y superar el bloqueo, los controles fronterizos impuestos y la opresión israelí".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo quiere jóvenes ambiciosos y que "no vivan del Estado" y les alerta de partidos que "discuten" la democracia

Feijóo quiere jóvenes ambiciosos y

Palestinarekin Elkartasuna reúne a miles de personas en la segunda marcha previa al partido Euskal Selekzioa-Palestina

Infobae

Gernika-Palestina: "Hoy se juega en Bilbao el partido del fin del genocidio"

Gernika-Palestina: "Hoy se juega en

Miles de personas desfilan hasta San Mamés para exigir "el fin del genocido" antes del encuentro Euskadi-Palestina

Miles de personas desfilan hasta

Rodríguez pide a las CCAA sumarse "sin excusas" al Plan Estatal de Vivienda que llevará "pronto" al Consejo de Ministros

Rodríguez pide a las CCAA
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “impunidad del narco” ante

La “impunidad del narco” ante la falta de medios de la Guardia Civil: sindicatos denuncian la presencia de las lanchas en los puertos por el temporal

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

La Justicia obliga a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Precio de la luz en España por horas para el 16 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Fran González, educador social: “Me encuentro ofertas de entre 1.200 y 1.300 euros, y me parece surrealista haber invertido más de 6.000 euros en grados y másteres”

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

DEPORTES

Georgia 0 - España 3,

Georgia 0 - España 3, en directo: La Roja somete a Georgia con goles de Oyarzabal, Zubimendi y Ferrán

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”