Espana agencias

Acciona destaca su colaboración en los registros, que no presuponen ninguna irregularidad por la compañía

Acciona ha destacado su total colaboración en los registros llevados a cabo hoy en sus sedes de Madrid y Bilbao por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de una pieza derivada del 'caso Koldo' que se investiga bajo secreto en el Tribunal Supremo, y ha dejado claro que estas diligencias no presuponen "ninguna irregularidad" por parte de la compañía.

Así, al término de los registros llevados a cabo en dichas sedes, fuentes de la compañía han señalado a Europa Press que lo sucedido este viernes se enmarca dentro de las investigaciones del Alto Tribunal sobre las supuestas irregularidades en las contrataciones de obra pública en España.

Acciona Construcción asegura naber facilitado hoy "toda la documentación" que le ha sido requerida en Madrid y Bilbao.

"Estas diligencias, que se iniciaron en junio de 2025, no presuponen ninguna actividad irregular por parte de Acciona Construcción, empresa que ha colaborado en todo momento con el trabajo de los agentes y tiene plena colaboración con la Justicia como desde el primer momento", ha concluido.

