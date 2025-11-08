Espana agencias

Urtasun insta a Junts a "serle útil a Cataluña y no serle útil a PP y Vox"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha instado a Junts per Catalunya a "serle útil a Cataluña y no serle útil a PP y Vox", con relación al bloqueo al PSOE anunciado por Junts el pasado jueves.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este sábado durante una reunión extraordinaria de la ejecutiva de los Comuns, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), donde ha asegurado que la ciudadanía en estos momentos donde quiere ver a los partidos políticos no es "en el bloqueo, sino en la resolución de problemas".

Urtasun ha remarcado que todos los avances logrados durante la legislatura, a su juicio, solo son posibles en el marco de la mayoría actual: "Nada de lo que hemos hecho y de lo que podemos lograr en el futuro se podrá hacer con una mayoría de PP y Vox".

