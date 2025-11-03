Espana agencias

El CNI sitúa la ciberseguridad como una "prioridad estratégica" y reclama inversión, talento y cooperación internacional

Guardar

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ha ubicado este lunes la ciberseguridad como una "prioridad estratégica" y ha pedido inversión, talento, cooperación internacional y una cultura de seguridad que impregnen todos los niveles del Estado y la sociedad para desarrollarla.

En una intervención en una jornada sobre seguridad y defensa organizada por 'El País', Casteleiro ha afirmado que la ciberseguridad "ha dejado de ser un asunto técnico relegado a departamentos informáticos" para convertirse en una "prioridad estratégica" y ha defendido que la defensa del ciberespacio es ya una "nueva dimensión" de la seguridad nacional.

La directora del CNI ha recordado que los incidentes relacionados con la ciberseguridad tienen un "fuerte impacto" sobre la vida de los ciudadanos, especialmente cuando están dirigidos contra infraestructuras públicas, como los hospitales.

"Cuanto más conectados estamos, más vulnerables somos", ha insistido Casteleiro, que ve "paradójica" esta circunstancia. En cualquier caso, cree que las ciudadanos también son "más conscientes" de que la seguridad "no debe depender sólo del Estado, sino de una sociedad digitalmente responsable".

EN UNA ZONA GRIS

Casteleiro ha situado los ciberataques en una "zona gris" de la coyuntura internacional, donde también convergen "vectores híbridos, maniobras de desinformación, instrumentalización de fenómenos sociales como la inmigración, el terrorismo, la competencia tecnológica y energética o el dominio de la narrativa", según ha enumerado. Por ejemplo, las injerencias rusas en procesos electorales europeos se sitúan en esta "zona gris".

En este sentido, la directora del CNI ha sostenido que la Inteligencia se erige "como un factor determinante" para "facilitar la toma de decisiones y, por tanto, la gobernabilidad".

"Permite anticipar la creación de conflictos, proteger infraestructuras y sistemas críticos, prepararse ante desarrollos disruptivos, salvaguardar los datos e información sensibles, detectar maniobras y operaciones de desinformación o evaluar oportuna y eficazmente vulnerabilidades críticas que puedan soslayar los derechos y libertades", ha resumido.

Por último, Casteleiro se ha mostrado "convencida profundamente" de que "la transformación global no debe ser vista como una amenaza para la seguridad nacional, sino como una oportunidad para reconsiderar estrategias, fortalecer las instituciones y renovar el compromiso con los valores democráticos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Víctimas y padres relatan los supuestos abusos sexuales del líder de la secta de Vistabella (Castellón)

Víctimas y padres relatan los

El Gobierno considera que el informe de la UCO sobre Torres demuestra que no hubo "nada delictivo" y exige disculpas

El Gobierno considera que el

La fiscal Rodríguez dice que "no hubo clandestinidad" al informar a García Ortiz: "Se me habría encendido una lucecita"

La fiscal Rodríguez dice que

Abascal, tras el informe de la UCO contra el ministro Torres: "Es una asociación de malhechores"

Abascal, tras el informe de

El PP dice que la UCO revela que la "trama" del 'caso Koldo' se "lucró" por Torres: "O dimite ya o debe ser cesado"

El PP dice que la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado ordena a

El juez Peinado ordena a la UCO analizar más de siete años de correos enviados y recibidos por Begoña Gómez en su cuenta oficial en Moncloa

Los testigos de abusos y manipulaciones perpetuados por la secta de Vistabella declaran en el juicio: “Nos decían que el sexo curaba”

Abascal acusa al PP de “entregar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez”: critica que coincida la dimisión de Mazón con la declaración del fiscal general

Maribel Vilaplana confiesa el motivo de la reunión con Mazón y de qué hablaron: de fútbol, pero no del tiempo, y ni rastro de palabras como “DANA”, “Cecopi” o “lluvias”

La UCO revela nuevos mensajes de Koldo con el ministro Ángel Víctor Torres: “Estoy encima de tu pago...”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 3 noviembre

Las políticas de seguridad tras el apagón disparan el precio de la luz en octubre y encarecen un 7% la factura de los hogares

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Federico Sturzenegger: “Argentina es hoy uno de los cinco países del mundo con superávit fiscal”

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

La esperanza de Oier Lazkano

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals

Brian Uriarte, nuevo campeón del Mundial JuniorGP: la promesa que emerge desde la factoría de talento de los Márquez

Cómo Sinner ha podido arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz pese a su espectacular año: triunfo clave en París

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1