Los corresponsales de prensa honran al Teatro de la Zarzuela por su difusión de lo hispano

Madrid, 31 oct (EFE).- El Teatro de la Zarzuela ha obtenido un premio de los corresponsales de prensa en España por ser "punto de encuentro de distintas generaciones de público y de todos aquellos que se acercan a la cultura hispana", ha informado este viernes el teatro en un comunicado.

Los Premios Internacionales de Periodismo son un reconocimiento de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE), el Club Internacional de la Prensa (CIP), la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes en España (APEAE) y la Asociación de Prensa Africana (APA).

Con más de medio siglo de antigüedad, estos galardones ensalzan el trabajo, la entrega y el servicio de personas e instituciones que con sus acciones contribuyen a hacer una sociedad mejor.

Según el jurado, "en este recinto, donde siempre se ha cultivado la música del género lírico español, se siguen cantando y oyendo las mejores obras de su repertorio y estrenando lo que ya es la zarzuela del siglo XXI".

"Este teatro es el representante por excelencia del legado musical de todas las Españas que habitan en España; ha mantenido siempre firme su máxima de ser un teatro para un género y un género para un teatro, porque la zarzuela, esa bella y divertida expresión artística, está viva y aún se divierte", añaden.

En ediciones anteriores, el ACPE de Cultura ha recaído sobre la Biblioteca Nacional de España por sus 300 años de puertas abiertas y su patrimonio biográfico y documental; el Museo Sorolla, en ocasión del centenario del fallecimiento del punto; y sobre personalidades como Antonio Banderas, Joan Manuel Serrat y Plácido Domingo. EFE

