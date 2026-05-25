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1-2. El argentino Rotondi le da el título del Clausura a Cruz Azul, su décimo cetro

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México, 24 may (EFE).- El argentino Rodolfo Rotondi anotó un gol en el minuto 95 para darle este domingo a Cruz Azul el triunfo por 1-2 ante los Pumas UNAM, que le dio al equipo celeste el título del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, su décima corona de liga.

Con un autogol del español Rubén Duarte y el gol de Rotondi, los Azules del entrenador Joel Huiquí salieron adelante en un dramático duelo en el que los Pumas tomaron ventaja con una diana del paraguayo Robert Morales.

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Cruz Azul le dio un baile a los Pumas en los primeros 15 minutos; dominó por las bandas, merodeó el área con peligro, pero le faltó puntería y, cuando la tuvo, apareció el guardameta costarricense Keylor Navas para salvar a su equipo.

Carlos Rodríguez estuvo cerca de darle ventaja a los Azules en el minuto 26, pero fueron los Pumas, que ya habían emparejado el partido, los que tomaron ventaja con un gol de Morales con colaboración del argentino Gonzalo Piovi.

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El defensa intentó despejar, sin embargo, le dio un balón al paraguayo, quien de derecha desde fuera del área metió la pelota en la red, en el 31.

Cruz Azul sufrió otro golpe en el 36, la salida del centrocampista argentino José Paradela, líder del medio campo de los celestes, golpeado un rato antes por el panameño Adalberto Carrasquilla.

Navas reapareció en el 39 al quedarse con un disparo peligroso de Rotondi, la cuarta atajada del mundialista en el partido.

Pumas, que terminó mejor la primera mitad, estuvo cerca de ampliar la ventaja en el 45+4 con un remate de Morales, despejado por el portero colombiano Kevin Mier.

Obligado a hacer goles, Cruz Azul salió con el cuchillo en la boca en la segunda parte y en el 46 estuvo cerca de empatar. Bajo la lluvia, Rodríguez puso un centro a Rotondi, quien llegó tarde con Keylor Navas fuera de su lugar.

Piovi perdió un balón en el 49 y otro, dos minutos después, pero Pumas no pudo aprovechar y fueron los azules los que, en el 54 empataron con un autogol de Duarte, el 1-1.

Carrasquilla sufrió un golpe en mitad de la cancha y, lesionado, salió del partido en el 58, una baja sensible para los universitarios.

Recuperado de sus errores, Piovi le quitó un balón al colombiano Álvaro Angulo, en el 68, y frustró una jugada de peligro de los Pumas, que demoraron en recuperarse del gol en contra.

En el 93, Uriel Antuna hizo una entrada con fuerza excesiva sobre Jeremy Márquez y fue expulsado para dejar a los Pumas con un hombre menos en la cancha.

Dos minutos después, Rotondi recibió un balón, dio media vuelta en el área y, de zurda, puso el 1-2 que le dio el campeonato a los celestes.

Desesperado, Ángel Rico cometió una falta ruda y fue expulsado, después de lo cual sólo quedó esperar el paso de unos segundos más para firmar el triunfo de los Azules que llegaron a 22 victorias y ocho empates sus últimos 30 partidos en el estadio Universitario. EFE

(fotos)

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