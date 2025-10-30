Espana agencias

Sánchez admite que Ábalos fue una persona de su "máxima confianza", pero dice que sus "hábitos personales" le repugnan

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido desde la comisión de investigación del Senado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos fue una persona de su "máxima confianza", enmarcando su salida del Ejecutivo en el contexto de la desescalada de la pandemia, aunque ha aclarado que sus "hábitos personales" le repugnan.

Ante preguntas de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, sobre el presunto pago a prostitutas con dinero público por parte de Ábalos, Sánchez ha señalado que eso lo tiene que dirimir la Justicia, aunque ha defendido que su Gobierno está "absolutamente comprometido" con los derechos de la mujer y el feminismo.

En este contexto, Sánchez ha reconocido que le repugnan los "hábitos personales" de Ábalos tras conocerse los audios en los que se repartía las mujeres de cara a un fin de semana con su exasesor ministerial Koldo García Izaguirre.

No obstante, Sánchez ha admitido que Ábalos fue de su "máxima confianza", asegurando que el exministro tenía unas "cualidades políticas que son claras" en el sentido de que era una "persona elocuente" y que era "una persona sólida políticamente".

EuropaPress

