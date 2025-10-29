Espana agencias

Una ONG denuncia el tránsito por aguas españolas de otro buque cargado con 170.000 toneladas de carbón para Israel

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Red estatal contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha denunciado este miércoles que un nuevo buque cargado con 170.000 toneladas de carbón para Israel tiene previsto atracar este sábado en Gibraltar, para lo que tendrá que transitar aguas territoriales españolas, y ha urgido a las autoridades a impedirlo en virtud de la Convención sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

En concreto, la ONG cita el artículo 19 del convenio UNCLOS, que establece que se trata de un paso "no inocente", por aguas españolas, es decir, cuando su carga o actividad perjudica la paz, el buen orden o la seguridad internacional, y que el buque "está violando normas imperativas o ayudando a Israel a vulnerar la prohibición del apartheid y prevenir y sancionar el genocidio". España, como firmante de la UNCLOS, está "obligada" a impedir el acceso del buque a las aguas territoriales españolas, subraya RESCOP.

El buque 'Seafighter' se encuentra actualmente en ruta por el Atlántico desde Sudáfrica, uno de los principales suministradores de carbón a Israel, y es parte de la flota de la empresa griega Thenamaris, propietaria de muchos otros barcos "que forman parte de la logística del genocidio", ha explicado RESCOP.

La ONG cita un informe que concluye que el carbón desempeña un "papel clave" en el sistema energético israelí y en su aparato militar. En concreto, la empresa pública israelí que gestiona la red eléctrica "abastece sin distinción a las bases militares, la industria armamentística y los asentamientos ilegales", denuncia el estudio, elaborado por la organización SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations).

Asimismo, RESCOP reclama reformular el decreto que consolida el embargo a la compraventa de material militar a Israel para que sea "integral" y "sin excepciones" y se incorpore que el carbón y otros combustibles sean considerados de posible uso militar. "El embargo debe incluir la compra, venta y tránsito, controles reales en puertos, aeropuertos y bases extranjeras, el fin de toda cooperación militar o de seguridad y mecanismos de transparencia y verificación pública que garanticen que ninguna infraestructura española se utilice para abastecer al genocidio", pide la ONG.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un vocal de Belate dice que había una "guerra" entre presidente y secretario de la mesa y eso la "bloqueó"

Un vocal de Belate dice

Mazón anuncia la declaración del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana

Mazón anuncia la declaración del

PP y Vox atacan a Montero con la corrupción, pero la vicepresidenta sólo habla de la recuperación tras la dana

PP y Vox atacan a

Desestimada la petición del MNAC de un informe de conservación sobre el cambio de ubicación de las pinturas de Sijena

Desestimada la petición del MNAC

Arranca en Badajoz el juicio por la muerte de una educadora social presuntamente a manos de tres menores en marzo

Arranca en Badajoz el juicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El despliegue del Ejército en

El despliegue del Ejército en la DANA un año después: más de 30.000 militares y miles de vehículos marcados por la disputa entre Gobierno y Mazón

Mazón comparece por sorpresa, deja claro que sigue al frente y declara el 29 de octubre día de luto oficial en recuerdo de las víctimas de la DANA

Sánchez evita la pregunta de Feijóo sobre su interrogatorio en el Senado y se escuda en la DANA: “Hoy no es el día”

Procedente el despido de un trabajador de Carrefour pillado en su tiempo de descanso saliendo con una ensalada de pasta y unas costillas que no pagó

“Todo el mundo habla de los coches chinos, pero pocos conocen esas marcas”: un experto da las claves que debes saber

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Cuatro formas de autodespedirte con indemnización y paro, según varios abogados

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Estoy harto de ver cómo las mutuas os timan con este truco”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Sorpresa con la reacción del

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”