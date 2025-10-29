Un vocal de Belate dice que se cambió de puesto al secretario por el "ambiente laboral" tras la mesa de contratación

Un vocal de la mesa de contratación de las obras de duplicación del túnel de Belate (Navarra), Pablo González, que es además director del servicio de Conservación, ha afirmado que el secretario de la mesa fue trasladado de puesto de trabajo porque "el ambiente laboral cayó bastantes puntos en el servicio" después de los trabajos de la mesa de contratación, en la que precisamente el secretario emitió un voto particular cuestionando el procedimiento seguido.

Pablo González ha señalado, en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, que la idea de trasladar al secretario partió del director general de Obras Públicas, Pedro López, y ha explicado que él, director del servicio de Conservación, firmó un informe con la propuesta.

El secretario pasó de trabajar en la avenida de San Ignacio en Pamplona a una nave en el polígono de Landaben. "Si esto servía para que todo el mundo se dedicara a trabajar... No estaba en Tudela. Yo he trabajado ahí ocho años. Estaba en Pamplona, estaba muy cerca, en un centro de conservación desde donde se maneja un montón de información", ha subrayado el director del servicio.

Pablo González ha indicado, a preguntas de UPN, que se trataba de una reorganización, según se recogió formalmente en la propuesta de cambio, pero también "ayudaba a todo el tema laboral". "Ojalá pudiéramos dotar a cada centro de un letrado para acompañar a los jefes de centro", ha señalado.

Además, el director del Servicio ha afirmado que no conocía que el secretario de la mesa había denunciado ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción el procedimiento seguido en la mesa de Belate. "No se sabía", ha asegurado.