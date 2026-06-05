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Lobato apoya la iniciativa de Jáuregui y del grupo de militantes críticos que piden un congreso extraordinario del PSOE

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El senador y exsecretario general de PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha apoyado hoy la iniciativa del exministro Ramón Jáuregui y del grupo de militantes críticos que se ha reunido estos días en Madrid. Todos ellos piden que se celebre un congreso extraordinario en el PSOE tras hacerse público el contenido del sumario que investiga una presunta trama dentro del PSOE para desacreditar a jueces, fiscales, policías y guardias civiles que investigan casos en los que está involucrado el PSOE.

Así se ha pronunciado hoy durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que el senador socialista ha apostado también por celebrar una Conferencia Política Municipal para preparar las elecciones municipales y autónomicas previstas para el próximo año.

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PLANTEA UNA CONFERENCIA POLÍTICA MUNICIPAL

"Yo creo que una conferencia política municipal en la que nos centremos en preparar ese trabajo que, como digo, creo que es el bien mayor para los alcaldes", sería muy interesante para "abrir el partido", ha señalado.

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Juan Lobato ha reiterado la necesidad de abrir el partido, recordando que en momentos de crisis los partidos tienden a encerrarse en sí mismos.

En este sentido, ha dicho que le "parecen bien esas iniciativas que han presentado Jauregui, este grupo de militantes, yo creo que todo lo que se abre el partido es interesante e importante". Tanto Jáuregui como los críticos reunidos esta semana han propuesto la celebración de un congreso extraordinario del PSOE.

"Establecer un debate, que yo creo que es la base de todo este problema, y dejar a la gente que, bueno, oír, escuchar y hablar", ha precisado el senador socialistas, quien apuesta por "abrir en par el partido" y que "se vea lo que ha pasado, que se investigue hasta el final" y que se escuche a la gente aunque les digan "cositas" que no les van a gustar.

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