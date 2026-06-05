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Mbappé y Lamine destronan a Cristiano y Messi como reyes de las marcas registradas

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Antonio Martín

Alicante, 5 jun (EFE).- El francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal han destronado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a los iconos del balón Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como futbolistas con más marcas de su nombre protegidas para un posible uso comercial en el espacio económico europeo.

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Si hace cuatro años el portugués y el argentino eran los reyes de la propiedad intelectual, ahora les ha adelantado Mbappé con mucha diferencia, ya que acumula 15 marcas protegidas, algunas de ellas de frases asociadas a su imagen como 'Moi tu m'parles pas d'age' (No me hables de la edad).

Todas han sido registradas en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO en sus siglas en inglés), que tiene su sede en Alicante y desde donde se aseguran que un tercero no saque provecho financiero de su proyección.

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Además de los nombres en distintos formatos, la estrella francesa del Real Madrid también cuenta con un dibujo de la silueta de la característica celebración de sus goles, con su figura detenida en seco con gesto sonriente, los brazos cruzados y las manos en las axilas.

A distancia aunque con siete marcas, incluido el '304' que se identifica con los tres últimos dígitos del código postal de su humilde barrio de procedencia, Rocafonda, en Mataró (Barcelona), Lamine Yamal es el segundo jugador mundialista en marcas.

Junto al '304' en cifras, ha protegido como marca figurativa el dibujo del número, de manera que se le ve cruzando los brazos para, de la mano izquierda, extender el meñique, anular y corazón mostrando el '3' y hacer un círculo con los dedos índice y pulgar para el '0' mientras que con el pulgar encogido estirar los dedos restantes de la derecha para terminar con el '4'.

Empatado con Lamine Yamal se sitúa Messi con sus marcas, incluida la firma, nombre y logo, y una por detrás está Cristiano, con el CR7, CR9 su nombre y logo, entre otras.

El brasileño Vinicius Junior, con BailaViniJr, tiene cinco y con cuatro figuran el inglés del Chelsea londinense Cole Parmer, incluida una marca de movimiento con su celebración 'cold Palmer' y un primer plano de su cara, su compatriota madridista Jude Bellingham y el alemán del Bayern Jamal Musiala ('magic Musiala' entre otros).

A más distancia se sitúan el sueco del Arsenal Viktor Gyokeres, Neymar Junior, Karim Benzema y la gran revelación del año, el georgiano del PSG Jvicha Kvaratskhelia, está en proceso porque ha formalizado la petición de registrar hasta cinco marcas.

El noruego Haaland, los alemanes Kimmich y Neuer, el turco Calhanoglu, el brasileño Raphinha, los holandeses Van Dijk y De Jong, el belga De Bruyne, los españoles Pedri y Huijsen, los argentinos Julián Álvarez y MacAllister, el inglés Harry Kane, el uruguayo Fede Valverde y el portugués Vitinha tienen también un registro.

Los jugadores no son los únicos del gran escaparate del fútbol con un gran impacto mediático en las audiencias -y por lo tanto un alto valor comercial- ya que también hay entrenadores que han acudido a la Euroagencia ubicada en Alicante para proteger sus marcas.

Es el caso de los españoles Unai Emery, Arbeloa y Rafa Benítez, del italiano Fabio Capello, el portugués José Mourinho con su 'The Special One', el alemán Jurgen Klopp y el belga Kompany, que componen una lista en auge.

.1. Kylian Mbappé (FRA)        15 (marcas) y 1 (dibujo)

.2. Lamine Yamal (ESP)           7 y 1

.+. Lionel Messi (ARG)             7

.4. Cristiano Ronaldo (POR)     6

.5. Vinicius Jr. (BRA)                 5

.6. Cole Palmer (ING)                4

.+. Jude Bellingham (ING)         4

.+. Jamal Musiala (ALE)            4

.9. Neymar Jr. (BRA)                 2

10. Karim Benzema (FRA)        2. EFE

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