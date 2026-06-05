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Inversiones Neuer

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Berlín, 5 jun (EFE).- Manuel Neuer, a los cuarenta años, está de camino a jugar su quinto Mundial con Alemania y, al menos durante una temporada más, seguirá defendiendo la portería del Bayern de Múnich. Sin embargo, el ya legendario portero ha empezado una segunda carrera como inversor y hombre de negocios, según la revista alemana Manager Magazin.

La empresa, MN Business GmbH, tiene su sede en Gelsenkirchen (oeste de Alemania), la ciudad natal de Neuer. Ya en los tiempos de la pandemia, el guardameta invirtió en una empresa emergente berlinesa, Vaha, que ofrecía a los usuarios cursos 'online' y bajo demanda -con entrenador personal- para mantener o mejorar la condición física.

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En 2022, el valor de la empresa, según cálculos de medios de comunicación alemanes, había alcanzado los 150 millones de euros (unos 174 millones de dólares).

Neuer ha mantenido su interés en inversiones en el sector digital, como lo muestra su participación en Votebase, una empresa emergente que desarrolla herramientas para digitalizar de manera segura procesos electorales. Según la revista Der Spiegel, el internacional alemán tiene actualmente una participación de dos tercios en esa empresa.

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Otras inversiones tienen que ver con productos para limpieza: actualmente es miembro del Consejo de Supervisión de Deutsche Reiningungwerke, una empresa que es una sociedad de acciones en la que también ha invertido el antecesor de Neuer en la portería de la selección alemana, Jens Lehmann.

Neuer es también accionista mayoritario de la empresa de café Alrighty y tiene dos tercios de la Rad Race GmbH, una compañía que organiza certámenes ciclistas y que tiene, además, tiendas de bicicletas.

No todas las inversiones han sido éxitos inmediatos. Así, por ejemplo, una empresa de cosméticos, Deutsche Kosmetikwerke AG, que él fundó junto con la extenista Angelique Kerber, tuvo pérdidas de 3 millones de euros (unos 3,48 millones de dólares) en 2024. El hecho de que Neuer no sólo fuese inversor, sino también el rostro publicitario de la empresa, generó críticas de otros accionistas que consideraron que en ese doble papel había un conflicto de intereses que dificultaba el control de gastos.

Neuer llegó al Bayern en 2011, procedente del Schalke, que recibió por el traspaso 20 millones de euros (unos 23,3 millones de dólares). En aquel equipo, según cifras oficiosas, el salario de Neuer era de 1,2 millones de euros (1,4 millones de dólares) al año. Se estima que en el Bayern recibe 21 millones de euros (unos 24,4 millones de dólares) anuales. EFE

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