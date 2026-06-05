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Mal Pelo y La Venidera, triple ganadora de los Max, abren este sábado Cádiz en Danza

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Cádiz, 5 jun (EFE).- La compañía Mal Pelo y La Venidera, convertida en una de las grandes triunfadoras de los Premios Max 2026 gracias a los tres galardones obtenidos por su espectáculo 'NO', abrirán este sábado una nueva edición de Cádiz en Danza, que reunirá hasta el próximo día 13 a 38 compañías y más de 60 actividades en distintos espacios de la capital gaditana.

El festival volverá a convertir a Cádiz en uno de los principales escaparates españoles de la danza contemporánea, el flamenco y las artes vivas, con una programación que combinará espectáculos de sala, intervenciones en el espacio público, encuentros con artistas, talleres y actividades formativas.

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La edición de este año pondrá además el foco en Cataluña y Galicia, territorios invitados para visibilizar e impulsar la creación contemporánea de ambas comunidades.

Los principales escenarios del certamen serán el Gran Teatro Falla, el Teatro del Títere La Tía Norica y la Sala Central Lechera, aunque buena parte de la programación volverá a desarrollarse en plazas, calles y otros espacios urbanos de la ciudad con acceso libre.

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La apertura en el Gran Teatro Falla correrá a cargo de Mal Pelo con 'We', la nueva creación de la compañía fundada por María Muñoz y Pep Ramis, Premio Nacional de Danza y reciente Premio Talía a la Mejor Labor de Compañía.

Inspirada en textos de John Berger, la obra reúne a doce intérpretes de distintas generaciones y procedencias para reflexionar sobre la identidad, el sentimiento de pertenencia y la experiencia de la emigración.

La otra gran cita de la jornada inaugural llegará al Teatro del Títere La Tía Norica con 'NO', primer trabajo en solitario de Irene Tena y Albert Hernández tras su trayectoria en el Ballet Nacional.

El espectáculo acaba de obtener el Premio Max al Mejor Espectáculo de Danza, mientras que sus creadores fueron reconocidos con el Max a la Mejor Coreografía, e Irene Tena recibió además el galardón a Mejor Intérprete Femenina de Danza.

Entre los nombres más destacados de esta edición figuran también Montdedutor, que presentará en el Gran Teatro Falla 'Danzas románticas'; la coreógrafa italiana Silvia Gribaudi, referente de la escena europea contemporánea con 'R.OSA'; Núria Guiu, que preestrenará en España su nueva creación, 'POV'; y el andaluz Alberto José Lucena, Premio al Mejor Espectáculo Revelación en los Premios Andaluces de la Danza por 'To be show'.

La clausura llegará el día 13 con 'Calentamiento', de Rocío Molina, una de las artistas españolas con mayor proyección internacional, que desembarca en Cádiz después de convertirse en una de las grandes vencedoras de los Premios Talía con un espectáculo que explora los límites contemporáneos del flamenco.

El festival forma parte de la red Acieloabierto y mantiene su colaboración con la Red Española de Teatros Públicos y el programa Danza a Escena, además de reforzar sus alianzas con festivales y entidades internacionales vinculadas a las artes del movimiento. EFE

pec/vg/ros

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