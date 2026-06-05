El fenómeno comercial AJ Dybantsa, uno de los favoritos en el Draft de la NBA

Antonio Torres del Cerro

París, 5 jun (EFE).- La marca deportiva Nike, la de bebidas energéticas Red Bull y el gigante en la fabricación de ropa deportiva bajo licencia Fanatics. Tres marcas que aportan millones de dólares al año a un jugador de baloncesto que aún está en la liga universitaria de EE.UU.

PUBLICIDAD

Se llama AJ Dybantsa (19 años), está de gira comercial en París y tiene todas las papeletas para ser el primero en el Draft de la NBA de 2026 de los próximos 23 y 24 de junio.

El joven nacido en Boston es consciente de que el camino hacia la élite del baloncesto estadounidense ya no se mide únicamente en puntos por partido, envergadura o capacidad de salto.

PUBLICIDAD

En el ecosistema deportivo actual, el alero del equipo universitario BYU Cougars (Utah) se ha convertido en el prototipo de lo que los expertos denominan un "atleta multiuniverso", una figura capaz de generar un imperio comercial antes incluso de debutar en la liga de las estrellas.

"Ahora se nota que los deportistas se están convirtiendo en plataformas multidisciplinares o multiuniverso. Esto se debe a que hoy en día se espera que el atleta sea igual de inspirador en aspectos como los gustos culturales, musicales, artísticos en general y, sobre todo, en la moda", explicó a EFE Julien Lepron, consultor en economía deportiva y especialista en el mundo del baloncesto.

PUBLICIDAD

Estos jugadores que "superan con creces lo estrictamente deportivo" son una mina para las marcas, pues estos se convierten en "unos activos sumamente interesantes en términos de repercusión mediática", agregó el analista.

AJ Dybantsa explota al límite esa vertiente. Su agenda en Europa se asemeja más a la de una celebridad global que a la de un baloncestista en formación.

PUBLICIDAD

Desde el pasado fin de semana en Francia, se ha paseado por dos de los principales eventos deportivos en Europa.

"Fui a Roland Garros (en París), fui a la Champions League (final en Budapest). Mañana voy a ir a otro partido de fútbol (en Nantes amistoso de la selección de Francia). Fui a un partido de baloncesto", relata a EFE desde un hotel parisino el propio AJ Dybantsa al describir su actividad fuera de las canchas.

PUBLICIDAD

"Para mí esto es solo marketing y hacer contactos con diferentes tipos de personas", asume sin tapujos.

La captación temprana y la gestión de las expectativas El ecosistema de la NBA cuenta con una ventaja competitiva brutal respecto a otros deportes de masas: su internacionalización y su ritmo de competición.

PUBLICIDAD

"Hay una cantidad increíble de partidos, lo que implica que, por defecto, te conviertes inmediatamente en un producto gancho hiper interesante", apunta Lepron, quien recuerda que en el caso de Dybantsa las expectativas comenzaron muy temprano, a los 14 o 15 años.

"Él tiene el perfil ideal de atleta estadounidense porque ha destacado siempre en todas las categorías por las que ha pasado. Por eso siempre ha sido el número uno en el país desde el principio", añade el experto.

PUBLICIDAD

Para las multinacionales, el riesgo con este tipo de perfiles es bajo, ya que estadísticamente entre el 80 % y el 90 % de estos atletas de élite triunfan en sus carreras.

La prisa de marcas como Nike por firmar contratos a largo plazo responde a una regla básica de la industria: cuanto más tarde se realiza la inversión, menor es la retención con la base de aficionados.

PUBLICIDAD

Detrás de este éxito temprano hay una estructura profesionalizada que cuida cada paso. "El entorno que los rodea condiciona todo esto y lo organiza de manera óptima", explica el consultor.

"La gran diferencia es que, si las marcas se han interesado, es porque él tenía un entorno que supo convencerlas y demostrar que había toda una organización y una gestión de calidad detrás del atleta".

A pesar de todo, "el baloncesto es lo primero"

A pesar del ruido mediático, los millones de dólares en patrocinios y las inevitables comparaciones con mitos de la canasta, Dybantsa no se muestra amedrentado para lidiar con los focos.

Preguntado por sus referentes y su alianza con Nike, el jugador mantiene los pies en el suelo.

"Significa mucho. Obviamente, algunos de mis jugadores favoritos han firmado con Nike por mucho tiempo", reconoció Dybantsa, mencionando a LeBron James por encima de Michael Jordan.

Fuera del baloncesto, Dybantsa citó a Kylian Mbappé y a Lamine Yamal, este último de la misma generación de 2007 que el alero.

Respecto a la presión de liderar su generación y las expectativas del próximo Draft, el jugador es tajante: "La verdad es que yo no siento presión. Simplemente salgo ahí fuera y lo hago. Solo intento mantener el enfoque en lo verdaderamente importante, simplemente jugar al baloncesto y esforzarme".

Dybantsa tiene raíces francesas. Su padre, de origen congoleño, creció en la localidad de Grigny, en la periferia sur de París y considerada una de las localidades más pobres de Francia. Antes de regresar a Estados Unidos, la visitará.

"Como comida francesa, puedo entender un poco de francés pero no sé hablarlo muy bien... Me gustan los 'pain au chocolat', sé que no es muy saludable, pero sólo puedes conseguirlos cuando estás aquí", reconoce, entre risas. EFE

(foto) (vídeo)