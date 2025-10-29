Espana agencias

Rufián (ERC) tacha a Mazón de "psicópata" por asistir al funeral de Estado de las víctimas de la dana

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tachado de "psicópata" al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por asistir finalmente al funeral de Estado por las víctimas de la dana, de la que este miércoles se cumple el primer aniversario, cuando sus familiares han rechazado su presencia en el mismo.

En los pasillos de la Cámara Baja, Rufián ha respondido así al ser preguntado sobre si todos las administraciones del Estado deberían asumir alguna responsabilidad sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2024, cuando la dana se llevó la vida de 237 personas.

Sin embargo, el independentista catalán se ha centrado en Mazón asegurando que, además de ser un "inútil" y un "mentiroso", es un "psicópata" por ir al funeral. "Pero es un psicópata con cómplices, que se llaman Feijóo y Abascal", ha recalcado, "porque, gracias a su apoyo, este tipo se mantiene un año después".

