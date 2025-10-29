Espana agencias

El I Congreso de Extranjería de los abogados de Madrid arranca en "un momento decisivo" para la política migratoria

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebrará este jueves y viernes el I Congreso de Extranjería, en un contexto de "profunda transformación normativa" y creciente "presión institucional sobre el sistema de extranjería en España", ha informado el Colegio en un comunicado.

Bajo el lema 'Derechos en movimiento: construyendo integración en el nuevo marco jurídico de la Extranjería', representantes institucionales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado abordarán junto a operadores jurídicos y académicos los principales desafíos que plantea la aplicación del nuevo marco normativo en extranjería.

El encuentro arrancará este jueves a las 9.30 horas con la inauguración oficial a cargo del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, el jefe superior de Policía de Madrid, Javier María Galván y el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM Emilio Ramírez Matos.

A continuación, la primera sesión técnica, prevista para las 10 horas del jueves, se centrará en la aplicación práctica del Real Decreto 1155/2024, con la participación de la directora del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Madrid, Paloma Pérez Cortijo, y el abogado especializado Carlos Mora Almudí como moderador.

Durante dos jornadas, el Congreso abordará también los nuevos modelos de arraigo, la residencia de familiares de ciudadanos españoles, los procedimientos de nacionalidad, la dicotomía entre expulsión y multa, las modificaciones de autorizaciones y los desafíos jurídicos que plantea la trata de seres humanos y la protección internacional, en un momento en que el silencio administrativo negativo está generando inseguridad jurídica en numerosos expedientes. Las ponencias se desarrollarán en sesiones simultáneas y las personas inscritas tendrán acceso al contenido íntegro del Congreso.

Asimismo, permitirá compartir experiencias, detectar disfunciones en la aplicación práctica de la norma y generar propuestas para mejorar la seguridad jurídica de profesionales y ciudadanos en un ámbito especialmente sensible.

Entre los ponentes confirmados figuran perfiles técnicos e institucionales de primer nivel como Luis Esteban-Manzanares Fernández Roldán, de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos; Jaime Nicolás González, comisario de la Brigada de Extranjería de Madrid; Elena Espejel García, jefa del grupo de régimen sancionador de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras; Juan Carlos García Pastor, subdirector adjunto de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil; y Beatriz Iglesias, jefa de la Oficina de Extranjería de Madrid.

También intervendrán Francisco Javier Durán, jefe de la Oficina de Extranjería de Almería; Julio Simón, jefe de la Oficina de Extranjería de A Coruña; Fernando Portillo, magistrado en Melilla; Víctor Díaz, subdirector general adjunto de Asuntos Generales y Jurídicos de la Dirección General de Protección Internacional; y Juan Manuel Puerta, jefe de la dependencia de Trabajo e Inmigración de Granada.

Organizado por el Centro de Estudios y las Secciones del ICAM, el Congreso se celebra tras la entrada en vigor del Real Decreto 1155/2024, que ha afectado de manera directa a múltiples aspectos del trabajo jurídico diario: los diferentes regímenes de arraigo, la autorización de residencia para familiares de españoles o las novedades en materia de visados, entre otras cuestiones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un vocal de Belate dice que había una "guerra" entre presidente y secretario de la mesa y eso la "bloqueó"

Un vocal de Belate dice

Mazón anuncia la declaración del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana

Mazón anuncia la declaración del

PP y Vox atacan a Montero con la corrupción, pero la vicepresidenta sólo habla de la recuperación tras la dana

PP y Vox atacan a

Desestimada la petición del MNAC de un informe de conservación sobre el cambio de ubicación de las pinturas de Sijena

Desestimada la petición del MNAC

Arranca en Badajoz el juicio por la muerte de una educadora social presuntamente a manos de tres menores en marzo

Arranca en Badajoz el juicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El despliegue del Ejército en

El despliegue del Ejército en la DANA un año después: más de 30.000 militares y miles de vehículos marcados por la disputa entre Gobierno y Mazón

Mazón comparece por sorpresa, deja claro que sigue al frente y declara el 29 de octubre día de luto oficial en recuerdo de las víctimas de la DANA

Sánchez evita la pregunta de Feijóo sobre su interrogatorio en el Senado y se escuda en la DANA: “Hoy no es el día”

Procedente el despido de un trabajador de Carrefour pillado en su tiempo de descanso saliendo con una ensalada de pasta y unas costillas que no pagó

“Todo el mundo habla de los coches chinos, pero pocos conocen esas marcas”: un experto da las claves que debes saber

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Cuatro formas de autodespedirte con indemnización y paro, según varios abogados

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Estoy harto de ver cómo las mutuas os timan con este truco”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Sorpresa con la reacción del

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”