Feijóo se compromete a eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros y reducir la burocracia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipado varias medidas contempladas en su plan integral para el autónomo en el que ha trabajado "durante meses y se está perfeccionando", con las que se ha comprometido a "reducir la burocracia", proteger "las ciudades de tamaño medio" y eximir del pago del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales.

Este ha sido uno de los puntos que ha abordado el líder 'popular' durante un encuentro con autónomos celebrado en Soria para "escuchar" sus propuestas y denunciar el "sablazo" que, a su juicio, pretende el Gobierno de Pedro Sánchez con la propuesta para elevar la cuota a este colectivo a partir de 2026.

Durante su intervención, ha asegurado que para el PP "bajar los impuestos no es una opción, es una obligación y una forma de hacer justicia" con el objetivo de "devolver aire a los que mantienen este país en pie y mostrar respeto a los autónomos".

Por todo ello, el PP "bajará los impuestos en España", porque los ciudadanos "no pueden seguir pagando más que nunca y teniendo más dificultades para llegar a fin de mes". "Y esto es un proyecto que convertiremos en realidad en cuanto lleguemos al gobierno, si este Ejecutivo central se sigue negando a transponer la directiva europea".

Feijóo también ha explicado otro de los puntos que contempla ese plan integral y que se centra en "reducir la burocracia", una cuestión en la que ha señalado que los autónomos "no pueden ser expertos en gestiones administrativas", razón por la que ha abogado porque la declaración se haga una vez al año.

A este respecto, ha apuntado que se revisarán los trámites y se "eliminará toda la burocracia innecesaria" para que el autónomo se pueda dedicar a trabajar y que su negocio funcione.

RELEVO GENERACIONAL

Esta medida entronca de forma directa, ha precisado durante el acto, con la tercera cuestión que se circunscribe al relevo generacional. "Hay muchas explotaciones ganaderas donde los hijos de la persona que prácticamente no tiene vacaciones porque el ganado no entiende de festivos ni de mes de agosto, no quiere seguir", ha señalado.

Por esta razón, los 'populares' van a "intentar garantizar el relevo y conseguir mano de obra cualificada", una medida que también contempla ampliar la figura del autónomo colaborador a los no familiares en caso de sucesión. "Y así, el autónomo y el aprendiz pagarán una cotización conjunta en los cinco años previos a la jubilación", ha puntualizado.

Este plan integral para los autonómos, ha continuado el líder del PP, también prevé ayudar a los jóvenes con la creación de un contrato que tendrá las ventajas del aprendiz sin la burocracia del contrato de formación.

"Mi mensaje es sencillo. En España tiene que valer la pena trabajar", ha explicado Feijóo, quien ha criticado que el Ejecutivo central vaya camino ya de la "décima subida de la cotización de los autónomos". "La última, anunciada el lunes, elevaría los ingresos de la Seguridad Social en 5.739 millones de euros en tres años, según la Asociación de Trabajadores Autónomos", ha explicado.

