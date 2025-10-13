Espana agencias

El Gobierno replica al PP que Sánchez participa en la cumbre por la paz en Gaza: "El que no se entera es Feijóo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha contestado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo --que dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez "no pinta nada" en política internacional-- señalando que está presente en la cumbre en Egipto para la paz en Gaza.

"El que no se informa y no se entera es Feijóo" ha lanzado López este lunes, afeando que el presidente nacional del PP haya decidido hacer estas declaraciones el mismo día en que se produce esta cumbre "en la que está el presidente y España".

"Le informo, que no ha debido leer los periódicos que hoy hay una cumbre en Egipto para la paz en Gaza y ahí está el presidente y España", ha reprochado el ministro en declaraciones a los medios en el acto de inauguración institucional del nuevo Hub tecnológico de ING.

De este manera ha respondido a unas declaraciones de Feijóo esta misma mañana en las que ha señalado que el Ejecutivo de Sánchez ha hecho "el ridículo internacional" y que ya no es un país fiable para los socios de la OTAN.

El líder del PP dijo que España "ya no cuenta" en política exterior al tiempo que denunció el "desconocimiento" del ministro del ramo, José Manuel Albares, que "ni siquiera" se enteró de que las partes estaban cerca de cerrar un acuerdo en Oriente Próximo.

Óscar López ha seguido cargando contra Feijóo señalando que es él quien "pinta cada vez menos" en el PP porque "le están comiendo la tostada" entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el expresidente José María Aznar y el líder de Vox, Santiago Abascal.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos dice que sus cargos harán este miércoles huelga general por Gaza y exige a Sánchez "hechos" en vez de "fotos"

Podemos dice que sus cargos

La preocupación por la vivienda y la calidad del empleo marca récord, mientras cae la generada por la inmigración

La preocupación por la vivienda

Óscar López lamenta los abucheos a Sánchez el 12O y asegura que intentó acercarse a la prensa pero llegaba "muy tarde"

Óscar López lamenta los abucheos

Podemos eleva el tono ante Sánchez por la trama Koldo: "Es imposible creer que haya un caso Ábalos sin un caso PSOE"

Podemos eleva el tono ante

El TS rechaza la petición de Baleares de suspensión cautelar de los traslados de menores no acompañados

El TS rechaza la petición
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El país de Europa en

El país de Europa en el que ya es más barato comprar un BMW que un Seat y marca el camino: hasta un 150% del valor del coche en impuestos

El CIS da una ventaja de 15 puntos al PSOE frente a un PP que cae en picado y queda a tres puntos de Vox

Feijóo propone un registro de médicos dispuestos a practicar abortos: “La objeción de conciencia es un derecho fundamental”

Una delegada sindical de Mercadona denuncia su traslado de centro de trabajo como una represalia por su actividad, pero la Justicia rechaza sus argumentos

El juez Peinado prorroga otros seis meses la investigación contra Begoña Gómez porque “la lógica y la empírica” señalan que necesita ese tiempo para recabar más pruebas

ECONOMÍA

España, a la cola de

España, a la cola de Europa en empleo juvenil: el 28% entre 25 y 29 años no tiene trabajo

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 13 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La ministra de Vivienda se revuelve contra quienes “hablan de fórmulas sencillas” frente a la crisis inmobiliaria: “No están siendo sinceros”

Carla, estudiante en Barcelona: “Hago dos horas de trayecto cada día porque no me puedo permitir alquilar una habitación por 500 euros, compartiendo con cinco personas”

DEPORTES

El inesperado ganador del Masters

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final