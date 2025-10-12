Temas del día de EFE Economía del lunes 13 de octubre de 2025

NOBEL ECONOMÍA

Copenhague - La Real Academia de las Ciencias Sueca anuncia este lunes el ganador o ganadores del Nobel de Economía de este año, un premio del Banco de Suecia en homenaje a Alfred Nobel y el único que no fue instituido en el testamento del filántropo sueco.

BBVA SABADELL

Madrid - Las dudas sobre el desenlace de la opa del BBVA al Banco Sabadell continúan y se avivan las especulaciones de si habrá una segunda oferta, a la espera de que la Comisión Nacional del Mercados de Valores desvele el próximo viernes los resultados del periodo de aceptación.

SINIESTRALIDAD LABORAL

Madrid - El Ministerio de Trabajo actualiza este lunes los datos de siniestralidad laboral con los fallecidos hasta agosto, en una semana en la que UGT y CCOO se manifestarán para reclamar más seguridad en el trabajo después de que cuatro trabajadores hayan muerto en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid.

INDRA HISPASAT

Madrid - La tecnológica Indra ultima los trámites para comprar la compañía de satélites Hispasat a Redeia, a la espera de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dé el visto bueno a la operación, de que adquiera al menos el 0,1 % de Hisdesat y de que su junta de accionistas lo apruebe.

OPEP INFORME

Viena - La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) actualiza este lunes, en su informe mensual, sus pronósticos sobre la evolución de la oferta y la demanda mundial de crudo en 2025 y 2026, en un momento en que comienzan a bajar las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

CHINA COMERCIO

Pekín - La Administración General de Aduanas de China divulgaeste lunes los datos de septiembre del comercio entre el país asiático y el resto del mundo, que creció un 3,5 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Madrid.- TRABAJO AUTÓNOMO.- Mesa de diálogo social sobre la reforma del régimen de trabajadores autónomos (RETA).

10:00h.- Madrid.- SINIESTRALIDAD LABORAL.- El Ministerio de Trabajo publica la estadística de siniestralidad laboral relativa a agosto. (Texto)

10:00h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- Desayuno de prensa organizado por Arcano bajo el título "Cómo afrontar el problema de la vivienda en España" Oficinas de Arcano Partners en Calle de José Ortega y Gasset 29, planta cuarta.

10:30h.- Madrid.- BANCA TECNOLOGIA.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el acto de apertura institucional del nuevo Hub tecnológico de ING en España. ING.Calle vía de los Poblados, 1F.

10:30h.- Ibiza (Baleares).- EMPRESAS SEAT.- Seat presenta las nuevas versiones de los Seat Ibiza y Arona. Nave Salinas. (Texto)

11:00h.- Madrid.- TRANSPORTE FERROVIARIO.- La Alianza Ibérica por el Ferrocarril presenta su propuesta de hoja de ruta para el ferrocarril español, que detalla además los objetivos para cada comunidad autónoma y para cada red. Sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Palacio de Fernán Núñez. C. Santa Isabel, 44.

12:10h.- Barcelona.- TRANSPORTE RODALIES.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, visitan en la Estación de Francia de Barcelona los nuevos trenes de alta Estación de Francia. (Texto)

18:30h.- Madrid.- SISTEMA PENSIONES.- Mesa de diálogo social sobre prensiones.

Europa

Tirana.- BALCANES UE.- Tirana acoge el primer Foro de Inversiones UE-Balcanes Occidentales, apoyado por la Comisión Europea, al que acudirá la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

Londres.- HEATHROW TRÁFICO.- El aeropuerto londinense de Heathrow divulga el tráfico correspondiente al mes de septiembre. (Texto)

Copenhague.- UE COMERCIO.- Consejo informal de Comercio de la Unión Europea (UE). (Texto) (Foto)

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) presenta su informe mensual sobre la oferta y la demanda de crudo. (Texto)

11:45h.- Copenhague.- NOBEL ECONOMÍA.- La Real Academia de las Ciencias Sueca anuncia el ganador o ganadores del Nobel de Economía de este año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:15h.- Zwickau (Alemania).- ALEMANIA AUTOMÓVIL.- El ministro alemán de Medioambiente, Carsten Schneider, visita una fábrica del grupo automovilístico alemán Volkswagen (VW).

15:00h.- Ginebra.- COMERCIO DESARROLLO.- Conferencia de prensa de la jefa del organismo de la ONU dedicado al comercio y desarrollo, Rebeca Grynspan, sobre la reunión que convoca su organismo cada cuatro años y que tendrá lugar del 20 al 24 de octubre. (Texto)

América

Tegucigalpa.- HONDURAS CAFÉ.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, inaugurará la 140 edición del Consejo Internacional del Café (CIC). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

05:00h.- Pekín.- CHINA COMERCIO.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de septiembre del comercio entre el país asiático y el resto del mundo, que creció un 3,5 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

