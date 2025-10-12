Sánchez se ausenta del tradicional corrillo con periodistas en el Palacio Real

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha ausentado de los tradicionales corrillos que cada año suele mantener con la prensa durante la recepción en el Palacio Real, eludiendo así hablar de la actualidad y los distintos casos judiciales que acechan a su entorno.

Como cada año, Sánchez ha sido el encargado de abrir el besamanos durante la recepción que ofrecen los Reyes a un millar de invitados con motivo de la Fiesta Nacional.

Tras él han pasado todos los miembros de su Gobierno, salvo las ministras de Sanidad e Infancia, Mónica García y Sira Rego, en viaje oficial, y los titulares de Igualdad y de Agenda 2030, Ana Redondo y Pablo Bustinduy, que tampoco han acudido, si bien en su caso se desconocen los motivos.

Tradicionalmente, el presidente suele mantener una charla distendida sobre la actualidad con los periodistas, pero en este caso se ha marchado antes lo que ha impedido que se le preguntara, entre otras cosas, por el último informe de la UCO sobre el exministro José Luis Ábalos o las últimas novedades en torno a los casos judiciales contra su mujer y su hermano.

El argumento esgrimido ha sido que mañana tiene un viaje a Egipto para asistir a una cumbre sobre Gaza a la que acudirá el presidente estadounidense, Donald Trump, y en la que también se darán cita otros muchos mandatarios europeos.

Pero además de Sánchez, tampoco han permanecido en la sala donde se ofrece el cóctel a los asistentes a la recepción el resto de los miembros de su gabinete, con la excepción del titular de Transportes, Óscar Puente, que ha ironizado con que el presidente quería "comer con su familia".

Ha sido él quien ha tenido que 'dar la cara' para defender que en el PSOE "no hay dinero en b" ni lo ha habido y que lo de los pagos en efectivo es algo que también ocurre en los ministerios.

Así las cosas, ha admitido que es un sistema "anticuado" y que él ha planteado cambiarlo en su Ministerio, apostando por que sean determinadas personas las que lleven tarjeta para realizar los pagos.

También se ha pronunciado sobre los comentarios realizados por Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García, hacia las mujeres recogidos en los informes de la UCO, admitiendo que son "poco edificantes".

Con todo, ha asegurado que a él, si fuera mujer, le preocuparía más la pérdida del derecho al aborto que lo relacionado con Ábalos y Koldo. Al hilo, ha considerado que el PP está "enseñando la patita" con el tema del aborto y donde no tienen que gobernar con Vox están dando una pista de lo que son capaces de hacer.

Puente también ha querido responder al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que este haya dicho que está "animado" porque ni su pareja ni su hermana están en los juzgados ni su 'número dos' en la cárcel. "Quien no se consuela es porque no quiere", ha replicado.